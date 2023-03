Internationale Dag van het Geluk: ‘Ik word blij van mijn familie’

Maandag is de Internationale Dag van het Geluk. De Verenigde Naties zijn de oprichters van de dag van het geluk en maken ieder jaar ‘de gelukkigste landen van de wereld’ bekend in het Worlds Happiness Rapport’.

In deze lijst scoren de afgelopen jaren vooral Noord-Europese landen goed. Ook Nederland is één van de landen met de gelukkigste bevolking van de wereld en staat op nummer 5. Finland is dit jaar voor de zesde keer op rij uitgeroepen tot het gelukkigste land van de wereld, gevolgd door Denemarken, IJsland en Israël.

De resultaten van deze lijst komen uit een drie jaar durend onderzoek van de VN. Hier wordt onder andere gekeken naar de sociale support van de inwoners, hun lichamelijke en mentale gezondheid en de vrijheid van eigen levenskeuzes maken.

De dag van het geluk is ook een mooie dag om even stil te staan bij je eigen geluk. Voor Groningers zit dit geluk vooral in mooie vriendschappen en familie. Daarnaast worden de Groningers gelukkig van alle vrijheid die we hier in Nederland hebben.