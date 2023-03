Internationaal Indoor Concours Hippique Groningen wordt komende jaren in Martiniplaza gehouden

nieuws

Het Internationaal Indoor Concours Hippique Groningen wordt de komende jaren in Martiniplaza gehouden. Voorheen werd het evenement in Zuidbroek gehouden.

De laatste editie in Zuidbroek vond in 2019 plaats. De afgelopen jaren gooide de coronacrisis roet in het eten. “Aanvankelijk lag het in de bedoeling om de editie van 23 december 2022 tot en met 7 januari 2023 in Zuidbroek plaats te laten vinden”, meldt de organisatie. “Omdat de hal toen voor andere doeleinden werd gebruikt en nog steeds niet duidelijk is of de hal voor de zestigste editie wel beschikbaar is, moest de organisatie van het IICH Groningen uitkijken naar een andere locatie.” Om die reden is men een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met Martiniplaza.

Aaldert de Vrieze (Stichting Ruitersport Noord-Nederland): “Martiniplaza leent zich bij uitstek voor paardensport”

Stichting Ruitersport Noord-Nederland is met voorzitter Aaldert de Vrieze verantwoordelijk voor de organisatie. De Vrieze: “Ik ben blij met de keuze voor de stad Groningen en Martiniplaza. Deze accommodatie leent zich bij uitstek voor paardensport. De hoofdpiste heeft een bijzonder ambiance en brengt de sport aantrekkelijk dichtbij het publiek. De hallen waar de paarden gestald worden en waar de inrijpiste en dressuurpiste gesitueerd worden, zijn prettig en vooral diervriendelijk”.

Willem de Kok (Martiniplaza): “Dit evenement past goed bij onze ambities”

Ook directeur Willem de Kok van Martiniplaza is blij: ”In de reeks topsportevents is het IICH Groningen erg belangrijk. Dit past goed bij de ambities van Martinplaza, zoals ontwikkelen en positionering als topsportlocatie, daarnaast is er een grote economische spin-off en niet in de laatste plaats omdat we hiermee een zeer grote groep paardenliefhebbers plezieren.”

IICH Groningen

Het IICH Groningen is een internationaal twee sterren concours. De eerste edities vonden plaats in Veendam. Uniek aan het evenement is dat naast de internationale tak de volle breedte aan bod komt. Publiek kan genieten van dressuur en springen op nationaal en internationaal niveau, waarbij er ook ruimte is voor jeugdruiters. De eerstvolgende editie vindt plaats van 22 december tot en met 6 januari.