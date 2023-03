Inkijkje in proces rond aardgasenquête tijdens gespreksavond ChristenUnie in Ten Boer

nieuws

De Groningse gemeenteraadsfractie van de ChristenUnie organiseert volgende week maandag een gespreksavond in Ten Boer over de uitkomsten en het ‘hoe nu verder’ na het rapport van de Parlementaire Enquête Gaswinning. Daar is onder andere Tweede Kamerlid Stieneke van der Graaf bij aanwezig om bezoekers een inkijkje te geven in het proces rond de enquête.

Naast Statenlid Margriet Donker en raadslid Peter Rebergen is ook wethouder Inge Jongman (Versterking en Herstel) aanwezig om een inkijkje te geven in de ontwikkelingen binnen haar portefeuille.

“We willen iedereen de kans geven om vragen te stellen over het proces van de parlementaire enquête en tegelijkertijd samen naar de toekomst te kijken’’ vertelt Margiet Donker. “De uitnodiging geldt dus niet alleen inwoners van de gemeente Groningen: ook anderen die deze kans willen aangrijpen om vragen te stellen naar aanleiding van de presentatie zijn van harte welkom.”

Wie een inkijkje wil in de totstandkoming van de gaswinningsenquête, is maandagavond vanaf 20.00 uur welkom in de Menorahkerk aan de Wigboldusstraat in Ten Boer.