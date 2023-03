Ina en Menno zestig jaar getrouwd: “We hebben een kaart gekregen van de koning en de vlaggen hangen uit”

Feest is het dinsdag in de Adelheidstraat in de Oranjebuurt. Ina en Menno zijn zestig jaar getrouwd. En dat is niet onopgemerkt gebleven.

Hallo mevrouw! Van harte gefeliciteerd met jullie diamanten huwelijk!

“Sorry, ik kan je niet zo goed verstaan. Ik geef even de telefoon aan mijn dochter.”

Het klinkt gezellig bij jullie …

[dochter] “Ze zijn vandaag ontzettend in het zonnetje gezet. Verschillende vlaggen in de straat hangen uit en diverse buurtbewoners zijn langsgekomen om felicitaties te brengen en cadeautjes te geven. Ook hebben ze heel veel kaartjes gekregen van mensen die hen feliciteren. Er kwam een mooi bloemstuk van het gemeentebestuur, en de koning heeft een hele mooie kaart gestuurd. Ze vinden het prachtig, maar zijn er ook wel een beetje beduusd van.”

En waarschijnlijk is vandaag de burgemeester ook op visite geweest?

“Nou, dat doet de burgemeester niet meer. Terwijl ze zich daar wel heel erg op verheugd hadden. Het had ze heel leuk geleken om de burgemeester te ontvangen. Maar de gemeente heeft dit tijdens de coronacrisis aangepast. Tijdens de crisis was het niet mogelijk om kwetsbare mensen te bezoeken. In plaats daarvan is er toen door de gemeente gezegd, we organiseren een middag waarbij we dan verschillende mensen in het zonnetje zetten. Dus er komt sowieso nog iets leuks aan waar ze zich op kunnen gaan verheugen.”

En vandaag ook veel familie over de vloer?

“Jazeker. Verschillende kinderen en aangetrouwden zijn aanwezig. En komende zaterdag vindt er ook nog een mooi feest plaats. Mijn vader en moeder gaan dan met de kinderen en achterkleinkinderen naar Drouwenerzand in Drenthe, om daar een mooie dag te gaan beleven. Dat gaat ook heel gezellig worden.”

Nu heb ik mij ook laten vertellen dat Ina en Menno dit jaar 54 jaar aan de Adelheidstraat wonen …

“Dat klopt. Op deze plek ben ik ook opgegroeid. Ze wonen hier inderdaad al 54 jaar, en hebben nooit de behoefte gehad om te vertrekken naar een andere locatie.”

Wat is er zo mooi aan de Oranjebuurt?

“Eigenlijk alles is hier mooi. Mijn ouders wonen in een hele mooie buurt. Een buurt waar iedereen elkaar nog kent. Waar mensen voor elkaar klaar staan. Het is een mooie plek, met mooie locaties op steenworp afstand: het Nassauplein, het Reitdiep, de watertoren. Ze hebben het hier ontzettend naar hun zin.”

Namens de redactie van OOG Tv van harte gefeliciteerd met deze bijzondere dag. En zullen we afspreken dat we over zestig jaar weer contact hebben?

“Haha. Dat zou wat zijn! Maar over vijf jaar mag je ook bellen hoor, dan kun je namelijk spreken van een briljanten huwelijk, haha. En dankjewel voor de felicitaties. Mijn ouders zijn er heel blij mee.”