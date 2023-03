Imker Marjolein de Jong: ‘Sterke bijenvolken zijn afgelopen seizoen ook verdwenen’

Foto via Pexels.com

Het is normaal dat een deel van de honingbijen de winter niet overleeft, maar dit jaar is de sterfte onder honingbijen te hoog.

De sterfte liep vorig jaar al op: van ruim 13 procent in 2020 naar 18,4 procent in 2022. Maar dit jaar gaat het over 37 procent. Dat betekent dat meer dan een derde van de honingbijen is gestorven en dat is zorgwekkend, zegt directeur Jaap Molenaar van de Bijenstichting. Dat meldt Een Vandaag.

Stadsimker Marjolein de Jong

Een van de imkers in de stad Groningen is Marjolein de Jong. Ook zij heeft dit jaar meer sterfte onder haar bijenkolonies. “Meestal is rond de tien procent wel gebruikelijk, maar het ligt nu rond de dertig procent.” De andere imkers in de stad Groningen zien helemaal geen sterfte. Het is opvallend dat wanneer er wel sprake van sterfte is, de getallen opvallend hoog zijn.

Verschillende factoren

De hoge sterfte van bijenvolken wordt veroorzaakt door verschillende factoren. Een van de oorzaken is de varroamijt. Deze parasiet verzwakt de bijen, waardoor virussen sneller een kans hebben om toe te slaan. “Wat opvallend is dit jaar is dat grote sterke volken helemaal verdwenen zijn”, vertelt de Jong. Om meer duidelijkheid te krijgen over de oorzaak, is meer onderzoek nodig.

Vervelend gevoel

De bijen hebben een luchttemperatuur van twaalf graden nodig om te kunnen vliegen. Rond deze tijd wil je zien dat ze met stuifmeel de kast binnenvliegen. Als dat gebeurt, weet je dat de koningin eitjes aan het leggen is. De Jong legt uit: “Soms zie je ze niet meer vliegen en dan ga je controleren: je doet het deksel open en dan zie je niks. Dat is een heel vervelend gevoel.”

Marjolein de Jong van stadsgoud050 was te gast in de OOG Ochtendshow:

