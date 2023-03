IMG trekt alle zeven lopende hoger beroepen per direct in

nieuws

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen heeft besloten de zeven lopende hoger beroepen per direct in te trekken. Dat maakte het IMG donderdagmiddag bekend.

Daarmee geeft het IMG gehoor aan de wens van staatssecretaris Vijlbrief. De bewindsman van mijnbouw liet maandag weten dat hoger beroep niet gewenst is, omdat de overheid daarmee tegenover de burger komt te staan.

Volgens het IMG zijn de betrokkenen van de zeven lopende hoger beroepen die nu worden ingetrokken vandaag (donderdag) door het IMG geïnformeerd over de beslissing van het mijnbouwschade-instituut. “In hun zaken gaan we uitvoering geven aan de uitspraak van de rechter, voor zover dat niet al was gedaan”, aldus het IMG. “In sommige situaties betekent dat het bijvoorbeeld het uitkeren van een hogere vergoeding, soms gaat het bijvoorbeeld om het uitvoeren van nieuwe schadecalculaties.”

Het IMG stelt dat het bij haar besluit om niet meer door te procederen in zaken voor een ‘enkelvoudige kamer’ (zaken die betrekking hebben op één of een kleine groep gedupeerden) ook heeft gekeken naar de conclusies van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen: “We proberen, waartoe de enquêtecommissie ook oproept, om wel het uiterste te doen om zoveel mogelijk Groningers een oplossing te bieden. Het is tegelijk zaak daarbij te zorgen dat gelijke gevallen, gelijk behandeld worden, zo is eveneens de maatschappelijke wens.”

Het IMG wil daarnaast deze maand nog met voorstellen komen voor een ‘mildere, makkelijkere en menselijkere’ schadeafhandeling. Om die uit te kunnen voeren zal het kabinet en het parlement dan wel moeten komen met nieuwe wetten en regels, zo stelt het IMG.