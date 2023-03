Idee uit wijk voor groene bushokjes leidt tot abri met sedumdak in Oosterparkwijk

nieuws

Foto: Ellen Beck

Een nieuw bushokjes in de Oosterparkwijk beschikt sinds deze week over een groen dak. Het sedumdak is een idee uit de wijk.

“Wijkbewoonster Anita kwam twee jaar geleden met het idee”, vertelt Ellen Beck van Duurzaam Oosterpark. “Het leek haar een goed idee om de bushokjes in de wijk te voorzien van een groendak. Wij waren ook enthousiast en hebben contact gezocht met de gemeente Groningen. De gemeente bleek toevalligerwijs aan hetzelfde plan te werken. Doordat wij ons gemeld hebben zijn wij als wijk meegenomen in de pilot.”

Drie bushokjes

De pilot bestaat in totaal uit drie bushokjes die nu een groendak hebben. Deze zijn we vinden bij het Europapark, bij de hoofdingang van het UMCG en op het Oosterparkse Linnaeusplein. De daken van de bushokjes hebben een sedumdak gekregen bestaande uit sterke vetplanten. Hiermee wordt er een bijdrage geleverd aan de klimaatadaptatie en de biodiversiteit.

Goed voor vogels en insecten

Groningen is niet koploper met de pilot. In Utrecht hebben ze al wat langer ervaring met sedumdaken op bushokjes. Daar blijkt uit resultaten dat de daken verschillende voordelen hebben. Zo zorgt het groene dak voor verkoeling op warme dagen, helpt het om wateroverlast te voorkomen doordat het sedum regenwater langer vasthoudt en het zorgt voor een vermindering van de hoeveelheid fijnstof in de lucht. Daarnaast is sedum aantrekkelijk voor insecten en vogels. In Groningen gaat het vooralsnog om drie bushokjes. Afhankelijk van het verloop van de pilot kan dit in de toekomst uitgebreid worden.