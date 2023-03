Hulpverleners redden paard uit sloot: “Het dier staat weer overeind, maar heeft het flink koud”

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Brandweerlieden uit Stad hebben zaterdagmiddag aan de Lieverseweg bij Peize een paard uit een sloot weten te redden. Dat meldt nieuwsfotograaf Mike Weening van Weening Fotografie.

De melding van een dier in problemen kwam rond 12.30 uur bij de hulpdiensten binnen. Brandweerlieden van brandweer Peize riepen al snel de hulp in van de grote hulpverleningswagen van brandweer Stad. “Het lijkt niet goed”, beschrijft Weening de situatie. “Het paard is door het schrikdraad gevallen en ligt in een sloot waar niet al te veel water in staat. Maar wat mij zorgen baart is dat het dier nauwelijks beweegt.”

“Flink koud”

Aanvankelijk was het de bedoeling om met behulp van de kraan op de hulpverleningswagen het dier uit de sloot te takelen. “Dat lukte niet. De brandweerwagen kon niet bij de sloot komen, omdat het erg modderig is en de zware wagen al snel hopeloos vast zou komen te zitten. Al snel kwam er hulp van iemand die op een particuliere graafmachine aan kwam snellen. Met vereende krachten lukte het om het dier uit de sloot te takelen. Al snel stond het dier weer overeind, maar je kon duidelijk zien dat het paardje het flink koud had.”

Verzorging

Weening: “Het dier is gecontroleerd op verwondingen. Nadat het verzorging heeft gekregen zal het dier later op de dag naar een weiland aan de andere kant van de weg worden gebracht, waar de rest van de kudde verblijft.” Hoe het paard in de sloot terecht kon komen is onbekend.