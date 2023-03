nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Op de Lage der A is in de nacht van dinsdag op woensdag een persoon te water geraakt.

De eerste melding van het incident kwam rond ongeveer half twee bij de alarmcentrale binnen. Mogelijk is de persoon bij de val in het water gewond geraakt. Over de oorzaak van het incident is nog niets bekend.