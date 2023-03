Honderden honden en hun baasjes strijden dit weekend om de prijzen in Martiniplaza: “Baasjes steken er veel tijd in”

nieuws

Foto: Jolien Wennekers

Voor honderden hondenbazen zijn het dit weekend in Martiniplaza spannende dagen. In het evenementencentrum wordt één van de grootste internationale CAC/CACIB hondenshows van Nederland gehouden.

“Op zaterdag en zondag worden er 225 hondenrassen gekeurd door een nationaal en internationaal keurmeester corps”, vertelt OOG-verslaggever Jolien Wennekers. “De deelnemers komen van over de hele wereld naar Groningen toe en laten hun hond keuren door experts. Daarbij wordt er gelet op uiterlijk en vitaliteit. Voor heel veel mensen is dit een serieuze aangelegenheid. Je moet je voorstellen dat er mensen zijn die zo ongeveer de hele dag bezig zijn om hun hond in topconditie te houden. Daarbij moet wel gezegd worden dat het ene hondenras meer aandacht nodig heeft dan het andere ras. Bij een poedel ben je bijvoorbeeld veel tijd kwijt om de vacht netjes te houden.”

Ruim tweeduizend honden

De organisatie verwacht dat er dit weekend zo’n tweeduizend honden gekeurd worden. “En dat betekent dat er ook ruim tweeduizend mensen naar Groningen zijn gekomen. Veel deelnemers komen ook in groepjes. Of er veel Engels wordt gesproken? Dat valt mee. Ik ben wel mensen uit Duitsland tegen gekomen, en ook Ieren en Fransen. Maar je hoort ook veel Nederlands.”

Prijzen

En al die deelnemers strijden om de prijzen. CAC staat voor Certificat d’Aptitude au Championnat. Dit is een certificaat dat door een keurmeester uitgereikt wordt aan honden die de kwaliteiten hebben voor een kampioenshond. CACIB is de afkorting voor Certificat d’Aptitude au Championnat International de Beauté en betekent letterlijk vertaald ‘certificaat van geschiktheid tot internationaal schoonheidskampioen’. In de praktijk houdt dit in dat wanneer de keurmeester het CACIB aan jouw hond toekent, hij jouw hond geschikt vindt als Internationaal Schoonheidskampioen.

“Hele serieuze zaak”

Wennekers: “Je voelt de spanning in de zaal, want het gaat echt om de prijzen. De prijzen worden per ras uitgreikt. Daarnaast is er nog een prijs voor de hond die er met kop en schouders bovenuit steekt. Die dus de kampioen is van alle rassen bij elkaar. En dat is een serieuze zaak, hoewel ik vandaag ook mensen tegen kwam die meedoen voor de grap.” Het is niet voor het eerst dat het kampioenschap in Groningen plaatsvindt. De afgelopen jaren vond het event jaarlijks plaats, waarbij de coronacrisis de afgelopen jaren roet in het eten gooide.