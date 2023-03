Hommeles bij koepel van universiteitsbladen door komst ‘anti-woke’ wetenschapper naar congres in Stad

Foto: Google Streetview

De aanwezigheid van UvA-wetenschapper en anti-woke-activist Laurens Buijs bij een congres van media binnen het hoger onderwijs in Groningen heeft de mediakoepel voor universiteits- en hogeschoolbladen flink opgeschud. Twee van de vier bestuursleden weigeren te komen. Een derde lid van het bestuur stapte zelfs op.

Dat meldt Cursor, het universiteitsmedium van de Technische Universiteit Eindhoven.

Op 13 april vindt in Groningen een landelijke congres plaats voor hogeronderwijsmedia. De UKrant en HanzeMag organiseren deze bijeenkomst en nodigden Buijs eerder dit jaar uit voor een paneldiscussie over ‘wokisme’. De sociaalwetenschapper kreeg de uitnodiging, omdat hij dezelfde maand in een opiniestuk schreef hoe de ‘woke cultuur’ de academische vrijheid bedreigde op zijn faculteit.

Maar het bestuur van de Kring van Hoofdredacteuren van Hogeronderwijsmedia concludeert nu dat Buijs de afgelopen maanden ‘in sneltreinvaart is geradicaliseerd’. Vorige week vroeg de koepel van universiteitskranten de UKrant en de HanzeMag om de komst van Buijs te schrappen. De Kring kreeg nul op het rekest, want de hoofdredacteuren van de Groningse onderwijsmedia zeggen Buijs niet af. Ook de organisatoren van het congres laten aan het Eindhovense medium weten dat Buijs ‘geradicaliseerd’ is, maar vinden dat Buijs een plek kan hebben tussen deelnemers met een andere mening en onder leiding van een goede gespreksleider.

Dat Buijs mag komen ondanks de ophef, was voor het gros van het bestuur van de Kring van Hoofdredacteuren van Hogeronderwijsmedia reden om het congres te boycotten. Alleen bestuursvoorzitter Ries Agterberg komt naar het congres, maar geeft niet zijn geplande welkomstwoord. Ook zou er een prijs worden uitgereikt voor de beste cartoon of illustratie, maar dat gaat niet door.

Deze compromissen waren voor de andere bestuursleden niet genoeg. Twee leden besloten niet naar het congres te komen en een derde (Saskia Bonger van Delta in Delft) besloot helemaal op te stappen als lid van het bestuur. Bonger stelt dat het debat, waar feiten checken vrijwel onmogelijk is, met de deelname van Buijs alleen maar ‘ongefilterde feitenvrije onzin’ in slingert.

Desondanks gaat het debat gewoon door, inclusief Buijs. Ook Buijs zelf laat op Twitter weten dat hij van plan is om gewoon naar Groningen af te reizen op 13 april.