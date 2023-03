‘Het lied van ooievaar en dromedaris’ en ‘Wierdenlandschap’ uitgeroepen tot Beste Groninger Boeken

nieuws

Ben Westerink (l) en uitgever Anton Scheepstra nemen zaterdagavond de prijzen in ontvangst. Foto: Jasper olderdijk

De boeken ‘Het lied van ooievaar en dromedaris’ van Anjet Daanje en ‘Wierdenlandschap’ van Ben Westerink zijn zaterdagavond uitgeroepen tot Beste Groninger Boeken van 2023. De prijzen werden uitgereikt in Forum Groningen.

De jury was onder de indruk van het boek van Daanje dat genomineerd was in de categorie fictie. Het bevat volgens hen elf prachtige, fantasierijke novelles waarbij de schrijfster op stilistisch vlak alles uit de kast trekt en speelt met thema’s als dood en vergankelijkheid, zingeving, waarheid en mythevorming en tijd. “Het is groots en meeslepend, een tour de force van elf romans in één. De jury van het Beste Groninger Boek maakt een diepe buiging voor het literaire meesterschap en de verbeeldingskracht van Anjet Daanje”, aldus de jury.

‘Wierdenlandschap’

In de categorie non-fictie ging de prijs naar Ben Westerink. Hij beschrijft in zijn boek de geschiedenis van één van de oudste cultuurlandschappen van Noordwest-Europa. De jury meldt dat het boek zowel een populairwetenschappelijk naslagwerk van hoog niveau is, alsook een fijn leesbaar koffietafelbladerboek voor geïnteresseerden: “Het boek over ons monumentale cultuurlandschap, al jaren actueel vanwege het borrelen en scheuren, is grondig, volledig maar bovenal met liefde gemaakt.”

Beste Groninger Boekenfeest

De prijzen werden uitgereikt tijdens de eerste editie van het Beste Groninger Boekenfeest. In totaal waren er 64 boektitels ingezonden, waarbij in een eerder stadium de jury voor elke categorie een shortlist had gemaakt met vijf titels. Deze boeken werden tijdens de avond extra in de schijnwerpers gezet. Ook konden schrijvers en geïnteresseerden elkaar ontmoeten. De prijswinnaars hebben uit handen van kunstenaar Anne Caesar van Wieren een door een op hun werk geïnspireerde litho ontvangen. Lithografie is een grafische techniek waarbij er een tekening op een kalkstenen plaat wordt aangebracht. De jury bestond dit jaar uit boekverkoper Ingrid Sibum, fotograaf Annemarie van Buuren, natuuronderzoeker en schrijver Aaldrik Pot en Menkemaborgdirecteur Afiena van IJken. Van IJken was tevens de voorzitter.

Het Beste Groninger Boek 2023 fictie is 'Het lied van ooievaar en dromedaris' van Anjet Daanje. Uitgever Anton Schrepstra neemt de prijs in ontvangst. In de categorie non-fictie wint Wierdenlandschap van Ben Westerink. pic.twitter.com/xEWm7HsgQE — NOORDWOORD (@NOORDWOORD) March 18, 2023