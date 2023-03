Herstel uitkijktoren in Onlanden gaat nog zeker een maand duren

nieuws

Foto: Bart Zwiers

De uitkijktoren in De Onlanden blijft zeker nog een maand onbruikbaar voor bezoekers. Dat liet boswachter Bart Zwiers donderdagmiddag weten aan RTV Drenthe. De schade die vandalen een maand geleden aanrichtten aan de uitkijkpost blijkt omvangrijker dan gedacht.

Begin februari was al duidelijk dat vandalen een aantal vloerplaten uit de toren hadden gesloopt, om deze vervolgens van 26 meter hoogte naar beneden te gooien. Ook werd een aantal beelden op het pad naar de toren gesloopt. Nu blijkt dat ook de netten langs de toren kapot zijn geknipt, waardoor Zwiers twijfelt of er niet meer kapot is wat gevaar kan opleveren voor het publiek.

De toren moet daarom eerst volledig worden nagekeken op mogelijke schade. Daarnaast is het wachten op nieuwe vloerplaten, die op maat gemaakt moeten worden.