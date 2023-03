Haren geeft Engelse les aan Oekraïners: “We zoeken mensen die les willen geven en we zoeken lesmateriaal”

nieuws

In het Nescio Hotel vond afgelopen week een eerste Engelse les plaats voor vluchtelingen uit Oekraïne. Om de lessen te continueren zoekt men mensen die Engelse lessen willen geven en wordt er ook lesmateriaal gezocht.

“Ruim een jaar geleden zijn we in Haren begonnen om het de Oekraïners zo comfortabel mogelijk te maken”, vertelt Willemijn Kemp, die als vrijwilliger betrokken is bij de opvang van Oekraïners in Haren. “Zo hebben we eerder al lessen Nederlandse taal aangeboden. Onlangs bleek dat er ook een grote behoefte is om Engelse lessen te geven. Afgelopen woensdag was de eerste les, en daar kwamen ongeveer vijftig geïnteresseerden op af. Zowel mensen die in Haren worden opgevangen alsook uit de regio.”

“Wie wil ons helpen?”

Kemp: “Nu willen we dit graag continueren. Maar daar zoeken we hulp voor. Zo zoeken we mensen die het leuk vinden om Engelse les te geven. En dan zoeken we niet mensen die bijvoorbeeld gecertificeerd zijn om dit te doen, maar iedereen die de Engelse taal goed beheerst en het ook wat uit kan leggen die is welkom. Dus als je een tijdlang hebt gewoond in een land waar Engels de voertaal is, of je zit op het voortgezet onderwijs en je beheerst de taal goed, dan ben je van harte welkom om ons te komen helpen. Elke woensdag willen we de lessen aanbieden, die plaatsvinden in het Nescio Hotel in Haren.”

“We zoeken ook lesmateriaal”

Maar dat is niet het enige wat men zoekt: “We zoeken ook lesmateriaal. Nu is het een utopie dat een uitgever ons zo materiaal gaat schenken, dus daarom zijn we op zoek naar donaties waarmee we lesmateriaal maar ook bijvoorbeeld schriftjes aan kunnen schaffen. Mensen die ons willen helpen met het geven van Engelse lessen, of ons op ander vlak willen ondersteunen, die kunnen contact opnemen door mij een e-mail te sturen.”