Hanzehogeschool ontvangt ruim honderd meiden op Girls’ Day

Foto: Sebastiaan Scheffer

De Hanzehogeschool kreeg deze donderdag meer dan honderd meiden van 14 en 15 jaar over de vloer. Ze deden mee aan ‘Girls’ Day’. De dag is bedoeld om hen te interesseren voor techniek.

De scholieren kregen allerlei kijkjes achter de schermen binnen de Hanzehogeschool. Zo leerden ze het één en ander over zaken als aardbevingsbestendig bouwen, afbreekbare plastics en over de vraag: hoe gaan we klimaatuitdagingen aan.

Tijdens Girls’ Day openen door het hele land onderwijsinstellingen en technische bedrijven hun deuren voor meisjes in deze leeftijd. Het is belangrijk dat zij een goed beeld krijgen van deze bedrijven en de bijbehorende beroepen. Bovendien is er veel vraag naar technisch personeel.