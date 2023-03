Hanze organiseert levende bibliotheek: ‘Laat je verrassen door hun verhaal!’

In gesprek met een levend boek, dat kan vandaag in de mediatheek van de Hanzehogeschool. Vanwege de Boekenweek met als thema ‘Ik Ben Alles’ was dit de uitgelezen kans voor studenten om de zogeheten ‘levende boeken’ het hemd van het lijf te vragen.

Deze levende boeken zijn mensen met een bijzonder verhaal en één daarvan is Karien van Wieren. ‘Ik voer allemaal gesprekken met mensen om mijn ervaringen te delen. Ik zit in een rolstoel, dus daar praat ik over in het gesprek. Mensen zijn toch wel nieuwsgierig, bijvoorbeeld hoe ik boodschappen doe’, vertelt van Wieren enthousiast. ‘Ik vind het fijn om de dialoog aan te gaan.’

Blijf gesprekken voeren

Volgens de organisatie is het belangrijk om dit soort evenementen te blijven organiseren. ‘Ik denk dat we momenteel in een maatschappij leven waar mensen soms ook een beetje langs elkaar heen leven. Door met mensen in gesprek te gaan krijg je toch iets meer begrip en acceptatie en zie je ook dat we allemaal gewoon mensen zijn’, vertelt Jasmijn Haze van Living Library.

Opgroeien in de Tweede Wereldoorlog

Een ander levend boek is de 82-jarige Michaël Povel, hij is opgegroeid tijdens de Tweede Wereldoorlog. ‘Ik ben geboren in 1941 in bezet Amsterdam. Mijn moeder was Joods en dat betekende in die tijd nogal wat. Mijn moeder en ik hebben het waarschijnlijk overleefd omdat mijn vader niet Joods was. Maar we hebben wel alle beperkingen meegemaakt.’ Zo mochten Joden bijvoorbeeld niet gebruik maken van het openbaar vervoer.

‘Mijn Joodse oma woonde bij ons maar die is weggehaald en nooit meer teruggekomen.’ Povel vertelt dat hij er jaren niet over heeft gepraat waardoor hij op latere leeftijd paniekaanvallen kreeg. Dit heeft hem gemotiveerd om zijn verhaal te delen. ‘Het is mijn opdracht om het verhaal te blijven vertellen, voor mijn oma en mijn hele familie.’