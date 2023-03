Grunneger Laidjesfestival komt dit jaar terug: “We zoeken nog deelnemers”

nieuws

Het Grunner Laidjesfestival. Van links naar rechts: Dion Bouwes (winnaar 2017), Josien Bakker (winnaar 2021), Robb Kaufmann (organisatie) en Tineke Rouw-Oosterhuis

Na een jaar afwezigheid komt het Grunneger Laidjesfestival dit jaar terug. Volgens de organisatie is er nog ruimte voor deelnemers om zich aan te melden.

“Door de coronacrisis hebben we het festival het afgelopen jaar niet kunnen organiseren”, vertelt Tineke Rouw-Oosterhuis van de organisatie. “Dit jaar hebben we het weer opgepakt. In het Der Aa-Theater, nabij de Der Aa-kerk willen we een mooie Groninger avond neer gaan zetten. Daarbij hebben we nog ruimte voor deelnemers. Artiesten die mee willen doen kunnen zich tot uiterlijk 2 april aanmelden. Bij de aanmelding moet één demo van een liedje ingeleverd worden.”

“Alles is welkom”

Met de aanmeldingen gaat het al heel goed. “We hebben het minimum aantal deelnemers dit jaar op tien gezet. Op dit moment hebben we acht aanmeldingen binnen. Dus er is sowieso nog ruimte voor twee artiesten. En dat mag van alles zijn. Of je nu in een band actief bent, met meerdere instrumenten, of je brengt liedjes heel klein met alleen een akoestische gitaar, alles is welkom zolang het maar in de Groningse taal wordt gezongen. Natuurlijk zijn er wel grenzen. Een groot koor kunnen we niet handelen.”

“Als een artiest niet kan componeren, dan zoeken wij de match“

De organisatie wil deelnemers ook zoveel mogelijk helpen: “Wij vragen best wel wat. Op de avond zelf moet een artiest twee liedjes ten gehore brengen. Het gaat om liedjes die zelf geschreven zijn, die dus nog niet bestaan. Je moet dus beschikken over het totaalpakket van schrijven, componeren en uitvoeren. Wij kunnen ons voorstellen dat dit lastig kan zijn omdat je niet over alle talenten beschikt. Om mensen die alleen kunnen componeren en schrijven de mogelijkheid te bieden om mee te doen, willen we hen koppelen aan artiesten. En dat geldt ook andersom. Dat als je niet kunt schrijven en componeren, dan kun je je ook opgeven, waarbij wij dan de match zoeken.”

“Optredens zijn live”

Het Grunneger Laidjesfestival vindt plaats op 20 mei aanstaande. “In de aanloop er naar toe gaan we verschillende workshops aanbieden. De avond zelf belooft een gezellige Groningse avond te gaan worden. Het geluid en licht wordt professioneel geregeld en de optredens zijn live, waarbij er geen gebruik wordt gemaakt van bandmuziek. Voor de winnaar ligt er een geldbedrag van 500 euro klaar dat besteed kan worden om de volgende stap te zetten in een muzikale carrière.”

“Gronings is een prachtig dialect”

Het festival wordt voor de zesde keer gehouden. Bij eerdere edities wisten bijvoorbeeld Josien Bakker en Dion Bouwes te winnen. “Door de jaren heen heeft het Grunneger Laidjesfestival een naam opgebouwd. Als je wint, dan gaan er echt deuren open. Als organisatie zorgen we er ook voor dat je dan terecht kunt op festivals, en dat je in uitzendingen van lokale en regionale media je opwachting mag maken. Hoe belangrijk dit is? Ja, heel belangrijk. Het Gronings is een prachtig dialect. Het is ons dialect waarbij we ons gevoel en onze emotie er in kwijt kunnen. Het is vaak vanuit het hart.”

Meer informatie over het festival, en hoe je deel kunt nemen, is te vinden op deze website.