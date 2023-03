Groningse jongeren hopen hoge ogen te gooien op robotica-WK in Amerika: “Dit is een feestje”

nieuws

Anne-Maaike, Loes, Sander, Tess en Lars. Foto: ingezonden

Nog een paar weken en dan start in het Amerikaanse Houston het WK FIRST Tech Challenge. Teams van over de hele wereld treden aan, waaronder ook vijf Groningse jongeren. Tess Vellinga uit Stad kijkt er erg naar uit.

Hoi Tess! Het FIRST Tech Challenge. Misschien is het slim om eerst even uit te leggen waar we het over hebben …

“We hebben het over robots, maar dan wel in de breedste zin van het woord. De FIRST Tech Challenge is één van de drie robotcompetities van FIRST. Een team dat hier aan mee doet bestaat uit maximaal vijftien teamleden. Als team ben je bezig om een robot te ontwerpen, maar ook te bouwen, te programmeren en te besturen. Daarnaast is het presenteren belangrijk. Dat je uit kunt leggen wat je doet en waar je mee bezig bent. Maar de robot moet ook autonoom kunnen bewegen. Dus eigenlijk komt er heel veel bij kijken.”

Jij bent 16 jaar. Hoe ben je hier ingerold?

“Ik zit nu in mijn eindexamenjaar. Drie jaar geleden, in het eerste schooljaar, kregen we een workshop van een hele bevlogen workshopdocent. Ondanks dat de les niet zo leuk was, wat een beetje kwam door de sfeer in klas, vond ik het, samen met een klasgenootje, wel heel erg interessant. De docent zei na afloop dat hij vond dat wij er met kop en schouders bovenuit staken, en of het ons niet leuk leek om hiermee door te gaan. Zo is het begonnen.”

De robot waarmee de jongeren in Houston hoge ogen hopen te gooien. Foto: Paul Blom

Het team waar jullie onderdeel van uit maken, Pretty Smart Robotics, dat komt uit Grootegast hè?

“Klopt. We zijn begonnen in de First Lego League. Dat is een andere competitie, met een vergelijkbare opzet. In onze werkplaats in Grootegast werken we één of twee dagen in de week aan onze robot, waarbij we meedoen aan wedstrijden die vooral in het zuiden van het land plaatsvinden. Op een gegeven moment hebben we de overstap gemaakt naar de FIRST Tech Challenge. En dat is een hele goede stap geweest. In de First Lego League was de sfeer niet altijd prettig. Binnen de FIRST Tech Challenge is het heel gezellig, en willen de teams elkaar ook graag helpen.”

Vorige maand hebben jullie meegedaan aan een wedstrijd in Kaiserslautern, met ook een verrassend resultaat …

“Als team scoren wij best wel goed. Dat bleek ook uit de ranking. Bij alle prijzen die er te vergeven waren, scoorden we hoog, maar niet hoog genoeg. Dat we uiteindelijk toch een prijs wonnen, heeft te maken met een onervaren jury. Bij deze sport is het namelijk belangrijk dat je jezelf goed kunt presenteren. Deze jury was nogal snel onder de indruk. Door onze goede presentatie wonnen we de Inspire award en ontvingen we een ticket voor het WK in Houston.”

Hoe leuk is dat?

“Ja, echt geweldig. Ik vertelde al dat ik al een aantal jaren actief ben. In 2000 zouden we ook naar Amerika gaan, maar dat is door de coronacrisis misgelopen. En nu gaat het alsnog gebeuren. Ik heb er heel veel zin in, en ik kijk er ook ontzettend naar uit. Of we daar kunnen presteren … In Amerika is alles groot en uitgebreid. De Amerikaanse teams zitten ook zo inelkaar. Die uistraling van ‘niets is groot genoeg’, die hebben ze heel duidelijk. Dus het zal voor ons heel lastig worden, maar eigenlijk hebben we al gewonnen doordat we hier naar toe mogen.”

Knutselen aan robots. Foto: ingezonden

Meedoen aan het WK kost geld. Jullie zijn een crowdfundingsactie gestart …

“Klopt. We gaan met een team van acht mensen naar Amerika. Onze robot gaat uiteraard mee. Dat is nog wel een heel gedoe, want onze robot moet voor de reis uit elkaar worden gehaald. Accu’s mogen niet in de boordbagage maar moeten mee in de handbagage. Dus we zullen onze robot grotendeels uit elkaar moeten halen, en daar weer in elkaar zetten. Om de reis te betalen hebben zich al wat sponsoren gemeld, maar als er niet meer bij gaat komen, zullen we zelf veel geld op tafel moeten gaan leggen: tussen de 8.000 en 10.000 euro. Dus we zijn een crowdfundingsactie gestart en we hopen dat mensen en bedrijven ons willen helpen.”

Waarom zouden ze jullie moeten helpen?

“Omdat wat we doen ontzettend tof is. We ontwerpen en maken robots waarmee we kennis opdoen die ook in andere sectoren gebruikt kan worden. In steeds meer sectoren zie je het gebruik van robots toenemen. Dus investeren in een team, is wellicht ook investeren in de toekomst van je bedrijf.”

Je vertelde al dat jullie met acht man naar Amerika gaan. Jullie team bestaat uit vijf personen …

“Ja. Anne-Maaike, Loes, Sander en Lars. Volgend jaar komt er waarschijnlijk een zesde groepslid bij, die momenteel al regelmatig mee kijkt. Maar we zouden heel graag zien dat onze groep nog wat groter wordt. Dus daarom zou ik jongeren uit Stad en regio willen vragen om eens na te denken of dit niet iets voor ze is. Kijk. Je hoeft echt niet helemaal into robots te zijn. Binnen een team heb je heel veel functies. Zelf ben ik bijvoorbeeld reserve-bestuurder, maar ben ik ook bezig met communicatie. Maar je hebt ook mensen nodig die heel goed kunnen presenteren. Juist kunnen vertellen wat je als groep doet, is misschien nog wel het belangrijkste aspect.”

Volgende maand Amerika. Gaan we dan meer van jullie horen?

“Het lijkt me heel erg leuk om jullie op de hoogte te houden van onze belevenissen. En ik weet zeker dat het heel erg leuk gaat worden. Wij gaan in ieder geval ons best doen.”

Heb je interesse in Pretty Smart Robotics en wil je meer informatie? Contact opnemen kan via de Instagram-pagina. De crowdfundingspagina is hier te vinden.