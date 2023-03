Groninger Museum ontvangt drie werken van Eduard Waskowsky

nieuws

Het Groninger Museum heeft een bijzondere schenking ontvangen. Het gaat om drie werken van de Groninger kunstenaar Eduard Waskowsky. De beelden zijn vanaf nu te zien.

De kunstwerken zijn afkomstig uit de collectie van Corrie en Harry Swaak. Harry Swaak was bevriend met Waskowsky. Aan het begin van de jaren 60 kreeg de kunstenaar partijen oud ijzer via Swaak, die werkzaam was bij het bedrijf Werkspoor. Hiermee begon Waskowsky te experimenteren. Hij werd een meesterlasser en toonde zijn vakmanschap in een spel van aaneengelaste metaalplaatjes.

Eduard Waskowsky (1934 – 1976) werd in Rotterdam geboren, maar woonde vanaf 1962 in Groningen. Hij verwierf bekendheid in het Groningse kunstleven. Hier is hij het meest bekend van zijn Joods Monument aan de Hereweg.

Tijdens zijn leven verkocht Waskowsky weinig werk. Zijn werk is nooit verzameld en hij vernietigde er zelf een deel van. Uiteindelijk liet hij een klein oeuvre van ongeveer 75 beelden en enkele schilderijen en tekeningen na. Dit maakt de schenking van Corrie en Harry Swaak zeldzaam en een bijzondere aanwinst voor het Groninger Museum.

De beelden Staande figuur en Compositie (kop) van Waskowsky zijn te zien in een presentatie in de vaste collectie. Ook is het schilderij Boom van hem te zien. Het werk wordt getoond in combinatie met werk van tijdgenoten uit de collectie van het Groninger Museum.