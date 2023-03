Groninger eersteklassers pakken allemaal de volle buit

sport

Foto: Andor Heij

De clubs uit Groningen en Haren deden zaterdag goede zaken in de eerste klasse F. Oranje Nassau, PKC’83 en Gorecht pakten allemaal de volle buit.

Oranje Nassau won thuis de topper in 1F met 4-1 van Blauw Wit ’34 uit Leeuwarden. ON stond al na vijf minuten voor via een vrije trap van Thomas Careman. Een minuut later was het al weer 1-1 door Arjen Boonstra. Het antwoord van ON kwam in de elfde minuut toen Quirijn Boelens na een vrije trap van Ezra Schrijver raak schoot.

Vijf minuten na de pauze werd het 3-1 door Giovanni Salvo. Beide ploegen kregen daarna enkele mogelijkheden. Blauw Wit zette in de slotfase druk, maar David Voigt besliste de wedstrijd in de laatste minuut definitief voor ON: 4-1.

Omdat ook ONS Sneek verloor klom ON over Blauw Wit en ONS heen naar de tweede plek met 30 punten uit 15 wedstrijden. De achterstand op koploper Pelikaan S is slechts twee punten, omdat Pelikaan S het tegen Leeuwarder Zwaluwen liet liggen.

PKC ’83 won in en tegen Hoogezand met 4-1. Alle doelpunten vielen na de pauze. Jeffrey Noordveld opende de score voor de stad-Groningers. Kay Bootsma en twee keer Kevin Bakels maakten het kwartet vol. Kasper Oldenburger redde de Hoogezandster eer. PKC is zesde met 22 punten uit 15 wedstrijden.

Gorecht pakte drie belangrijke punten onderin. In Surhuisterveen werd ’t Fean ’58 met 1-0 verslagen. De enige treffer viel in de eerste helft door Sam Niewold. Gorecht blijft negende met 18 uit 15. De ploeg uit Haren achterhaalde Hoogezand wel in punten, maar liep niet uit op Leeuwarder Zwaluwen, omdat de Friezen verrassend met 1-0 wonnen van Pelikaan S. De tiende plaats betekent aan het einde van de rit nacompetitie tegen degradatie.

VV Groningen

VV Groningen trok vorig maand het elftal terug uit de competitie. Drie spelers zijn inmiddels naar Oranje Nassau vertrokken: Tyson dos Santos, Joshi Supriatra en Jordy Kailie. Voor ON een welkome versterking omdat de club een smalle selectie heeft. Middenvelder Haaye Feenstra is naar PKC’83 gegaan en verdediger Danny Harms naar koploper Pelikaan S.

GVAV Rapiditas uit de eerste klasse zondag begroette twee spelers van VVG: Youri ter Arkel en Jonathan van Dorssen. Enkele andere spelers zijn naar lager acterende verenigingen gegaan. Zo stapte Gil Danes Ricart over naar tweedeklasser Velocitas. De voetballers hadden tot vrijdag de tijd om een andere club te vinden.