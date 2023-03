Groningen heeft de op één na jongste stemgerechtigden van Nederland op 15 maart

nieuws

Foto: Joris van Tweel

Voor de aankomende verkiezingen voor de Provinciale Staten heeft de gemeente Groningen de op één na jongste populatie kiesgerechtigden van Nederland. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In de gemeente Groningen is bijna veertig procent van alle kiesgerechtigden op 15 maart jonger dan 35 jaar. Alleen in Utrecht ligt het aantal stemgerechtigden iets hoger dan in Groningen. Andere bevolkingsgroepen zijn wat evenrediger verdeeld in Groningen, met ongeveer evenveel kiezers tussen de 35 en 50 jaar, 50 en 65 jaar en mensen van 65 jaar en ouder.

Als studentenstad is Groningen daarmee een buitenbeentje in Nederland, waar de kiesgerechtigde bevolking de afgelopen jaren is vergrijsd. Ruim een kwart van alle Nederlandse kiezers is 65 jaar of ouder.