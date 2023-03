Groningen eist minstens 30 miljard van het rijk voor inlossen ereschuld

Foto Joris van Tweel Versterking Ten Post

Groningen eist minstens 30 miljard euro van het Rijk voor het inlossen van de ereschuld rond de gaswinning. Dat werd vrijdag bekend gemaakt.

De parlementaire enquêtecommissie sprak enkele weken terug over een ereschuld, omdat bij de gaswinning de belangen van de inwoners van Groningen jarenlang zijn genegeerd. De provincie en de gemeentes in Groningen komen daarom nu met eisen.

De 30 miljard moet bovenop het bedrag komen dat naar het schadeherstel en de versterking van gebouwen in Groningen gaat.

De provincie stelt meer eisen: De woningen en andere gebouwen in de provincie moeten met voorrang aardgasvrij worden. Er moet geïnvesteerd worden in leefbaarheid en voorzieningen en er moet een nieuw perspectief komen voor Groningen.

Ook wil Groningen geld voor een betere infrastructuur zoals de spoorverbindingen de Lelylijn en de Nedersaksenlijn.

De overheden in Groningen willen na het rapport van de parlementaire enquêtecommissie doorpakken, aldus Rene Paas, commissaris van de koning: ‘Kort na de presentatie van de parlementaire enquêtecommissie gaven wij op hoofdlijnen aan wat wij van het Rijk verwachten. Het pakket dat wij nu op tafel leggen is een eerste concrete stap naar het invullen van de ereschuld aan Groningen. Het moet ervoor zorgen dat het werk van de commissie niet in de la belandt, maar het begin is van echte oplossingen voor Groningen.’

Het eisenpakket van Groningen