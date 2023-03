GroenLinks gaat onderzoek doen of aanvragen vergroenen van straat makkelijker kan

nieuws

Het vergroenen van je straat. De fractie van GroenLinks gaat onderzoek doen of de weg om dit mogelijk te maken ook makkelijker kan.

“Het vergroenen van je omgeving is voor ons een belangrijk thema”, vertelt raadslid Tim van de Vendel van GroenLinks. “Ik las in een artikel van het Dagblad van het Noorden over een bewoonster van de Moesstraat die al bijna veertig jaar bezig is om de Moesstraat te vergroenen, maar bij al haar pogingen bot heeft gevangen. Daar zijn we van geschrokken. Het is gedrag vanuit de samenleving dat eigenlijk beloond zou moeten worden. Maar klaarblijkelijk is het toch heel moeilijk om de juiste weg te vinden.”

Moesstraat

De bewoonster van de Moesstraat laat in het Dagblad optekenen dat ze zich al 37 jaar stoort aan de grijze en betonnen massa in haar straat. Door jarenlange tegenwerkende bureaucratie besloot ze om afgelopen weekend zelf in actie te komen. Verschillende tegels in het trottoir gingen er uit. Maar voor de door haar zelf aangeschafte potgrond, planten en zaden de grond in konden stonden handhavers op de stoep. De bewoonster was niet van plan om te stoppen, maar nadat de politie er bij kwam moest ze wel. Omdat een gesprek onmogelijk was heeft de bewoonster een boete gekregen. Wel heeft de vrouw samen met buurtbewoners de situatie weer in oude staat teruggebracht.

Tim van de Vendel (GroenLinks): “Bewoners moeten bij een goed idee makkelijk ergens terecht kunnen”

Van de Vendel: “We willen als fractie eerst gaan onderzoeken wat er nu precies is gebeurd. Hoe heeft het zo kunnen lopen? Welke stappen zijn er gezet? Voor de duidelijkheid, het is niet de bedoeling dat overal trottoirs worden opengebroken. Maar het moet wel zo zijn dat als inwoners een goed idee omtrent vergroenen hebben, dat ze dan makkelijk ergens terecht kunnen. Ik kan me voorstellen dat het via WIJ-teams geregeld kan worden, of misschien via een bepaald mailadres waar verzoeken via gedaan kunnen worden.”

“In plaats van tegenwerken moet je zulke initiatieven ondersteunen”

Het raadslid noemt de situatie in de Moesstraat sneu: “Iemand is dertig, bijna veertig jaar bezig om haar straat te vergroenen. En zo iemand is niet aan de hand genomen. Uiteindelijk is het haar niet gelukt en volgde deze guerillia-actie. Ik ben benieuwd waarom het de afgelopen decennia niet is gelukt. Het heeft misschien te maken met de tijdgeest. Twintig jaar geleden werd er anders gedacht over vergroenen dan hoe er vandaag de dag over wordt gedacht. Maar in plaats van dat iemand tegenwerkt wordt, moet je het makkelijk maken en moet je juist zulke initiatieven ondersteunen. Daar wil ik in ieder geval onderzoek naar doen, en hoe we zulke situaties in de toekomst kunnen voorkomen.”