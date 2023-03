GRC Groningen uitgeschakeld in noordelijke districtsbeker

nieuws

Foto Andor Heij

Eersteklasser GRC Groningen is woensdagavond uitgeschakeld in de noordelijke districtsbeker. In Steenwijk werd met 2-0 verloren van ‘d Olde Veste ’54 uit de vierde divisie.

Davy Kuurman maakte na de pauze beide treffers. Ondanks dat GRC een klasse lager speelt kregen de Groningers enkele kansen. Jur Wardenier miste voor de pauze een hele grote mogelijkheid en na rust Jeffrey Dijkstra. Maar GRC had ook mazzel met een bal op de paal en een schot dat van de lijn werd gehaald.

Gorecht plaatste zich dinsdagavond wel en speelt in de kwartfinale tegen SC Genemuiden. Donderdagavond (vanavond) speelt vierde divisionist Be Quick 1887 in en tegen competitiegenoot Hoogeveen voor een plek in de volgende ronde.