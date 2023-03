Grasnapolsky swingt in Scheemda: “De sfeer is ontzettend goed”

nieuws

Foto: Paul Blom

De tiende editie van het festival Grasnapolsky, in Scheemda, is een succes geworden. Dat laat de organisatie van het festival zondag weten.

“De komende uren gaan we nog even vrolijk en stug door, maar we zijn nu al heel erg tevreden over het verloop van deze editie”, vertelt een enthousiaste Nikki de Beer van de organisatie. “De sfeer is ontzettend goed, de mensen zijn blij en we krijgen heel veel positieve reacties. Mensen vinden het fijn om hier te zijn en ze roemen de warme en intieme sfeer. En voor ons is het ook heel prettig, want we mogen gewoon weer. Je zou het bijna vergeten, maar de afgelopen jaren hadden we te maken met de coronacrisis. Vorig jaar hebben we wel een festival kunnen organiseren, maar toen hadden we nog te maken met testen voor toegang. Dit jaar kunnen en mogen we alles weer. En dat is zo ontzettend fijn.”

“Alles om je heen”

Grasnapolsky, naar een idee van Antwan Cornelissen, ontstond in 2010. In de eerste jaren werd het festival gehouden in een oud land- en koetshuis in Amelisweerd. Van 2014 tot 2018 streek het festival neer bij het oude zendstation bij Radio Kootwijk. In 2019 begon men een nieuw hoofdstuk in Scheemda. De Beer: “De omgeving en het festival willen we samen laten smelten. We zitten in de oude strokartonfabriek De Toekomst. Een prachtige plek, waarbij we het heel belangrijk vinden om het verhaal van deze fabriek ook te vertellen op het festival. Elk jaar werken we ook met een thema. Dit jaar is dat ‘Alles om je heen’. Je moet het beschouwen als een ontdekkingstocht. Het ontdekken van Groningen, de Graanrepubliek, de strokartonfabrieken en de kunst en muziek op ons festival.”

Muziek en kunst

Het festival werd afgelopen vrijdag afgetrapt door Lucky Fonz III. “Vorig jaar heeft hij een lied uitgebracht onder de titel ‘Alles om je heen’, dat dit jaar dus ons thema is. Speciaal voor de gelegenheid heeft hij het lied aangepast, zodat er een hele mooie opening ontstond. De afgelopen dagen hadden we ook artiesten als The Haunted Youth, Bob Uit Zuid, Loupe, Kids With Buns, Library Card, Cloud Cafe en Bumble B. Boy op het podium staan. En wat ik al zei, er is veel ruimte voor kunst. Zo vond er gisteravond een workshop plaats die alles te maken had met ballonnen. Bezoekers konden zelf ballonnen knutselen. Dit was ontzettend tof.”

Thomas Azier

Het festival gaat de komende uren nog even door. “Mensen zijn ook nog welkom. We hebben vandaag nog een aantal toffe dingen op het programma staan. Zo staan Thomas Azier en het Noordpoolorkest nog op het podium. Een bijzondere samenwerking, waar de afgelopen week heel erg druk aan geoefend is. Ook kunnen we GGGOLDDD nog verwelkomen. Dat is wel een beetje een verrassing, want dit is een naam die je niet direct op Grasnapolsky zou verwachten, omdat we daarmee wat de metal-kant op gaan.”