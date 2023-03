Grap in studentenkroeg groeit uit tot zetel voor Groningse studenten bij Noorderzijlvest

nieuws

Dewi Koster en Ale ten Cate - Foto: Student en Water

Wat begon als grap in een studentenkroeg, groeide afgelopen maanden uit tot een serieuze partij. Met resultaat, want Student & Water haalde ‘zonder campagnebudget’ een zetel in het algemeen bestuur van waterschap Noorderzijlvest.

Duo-lijsttrekkers Ale ten Cate en Dewi Koster wilden op 15 maart proberen om in het bestuur van waterschap Noorderzijlvest te komen voor de nieuwe jongerenpartij Student & Water; en dat lukte.

Met een gemiddelde leeftijd van 22,4 jaar had Student & Water veruit de jongste lijst tijdens de campagne voor waterschapsverkiezingen. De 24-jarige Dewi Koster uit Borger en de negentienjarige Ale ten Cate uit Thesinge voerden de lijst samen aan. En met succes, want de studentenfractie haalde meteen een zetel.

“Ik ben trots op het resultaat dat we hebben neergezet”, aldus Ten Cate. “Zonder campagnebudget, maar mét hele enthousiaste kandidaten, hebben we veel studenten het belang van het waterschap kunnen laten zien. Ik kijk ernaar uit de komende vier jaar de stem van studenten te mogen vertegenwoordigen!”

Over vier jaar wil de partij meedoen in alle 21 Nederlandse waterschappen, aldus de fractievoorzitters. De komende vier jaar staat het bestrijden van klimaatverandering en het promoten van duurzaamheid, diversiteit en recreatie centraal, aldus Koster: “ Onze generatie gaat het langst leven met de gevolgen van de klimaatcrisis. Daarom is het belangrijk dat ook wij een groene stem krijgen in het beleid.”