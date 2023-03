Gorecht speelt op tweede paasdag voor plek in KNVB beker

sport

Foto Andor Heij. Gorecht - Oranje Nassau

Voetbalvereniging Gorecht speelt op maandag 10 april, tweede paasdag, voor een plek in de ‘grote’ KNVB beker tegen SC Genemuiden.

Het is een wedstrijd in de kwartfinale van de noordelijke districtsbeker, maar wie de halve finale haalt, is verzekerd van een plek in het KNVB bekertoernooi waarin ook de profclubs uitkomen. De amateurs spelen eerst twee rondes tegen elkaar en dan stromen de profclubs in.

Het wordt voor eersteklasser Gorecht geen makkelijke klus, want SC Genemuiden staat op de tweede plek in de vierde divisie. De wedstrijd op sportpark De Koepel in Haren begint tweede paasdag om 15.00 uur.