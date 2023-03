Gomarus College twee keer in de prijzen bij landelijke vakwedstrijd voor studenten

nieuws

Foto via Google Maps - Streetview

Twee teams van het Gomarus College uit Groningen zijn in de prijzen gevallen tijdens de finales van Skills Talents, een vakwedstrijd voor studenten aan Nederlandse mbo-scholen.

Marciano Paalman & Maura Voortman kregen de eerste prijs in de categorie Produceren, Installeren & Energie. Gomarus-studenten Michiel Nijenhuis & Ruben Visser deden het nog iets beter. In de categorie Bouwen, Wonen & Interieur sleepten zij de hoofdprijs in de wacht.

De twee Gomarus-teams kregen hun prijs donderdagmiddag uitgereikt in de RAI in Amsterdam, waar ze streden tegen 160 andere finalisten Onderwijsministers Robbert Dijkgraaf en Dennis Wiersma waren in Amsterdam om de deelnemers aan te moedigen.

De wedstrijd voor vakmanschap is bedoeld om jongeren te inspireren om te kiezen voor het beroepsonderwijs. “Wij hebben deze jonge vaktalenten keihard nodig”, aldus Erik van der Zwan, directeur van WorldSkills Netherlands. “Juist in de sectoren van het beroepsonderwijs zijn er forse arbeidstekorten. Het is mooi om te zien dat deze jonge mensen worden uitgedaagd en zo op weg worden geholpen naar een succesvolle, professionele loopbaan.”