Gomarus College ‘stomverbaasd’ en uiterst teleurgesteld’ na kritiek van minister: ‘Deze verwarring maakt ouders onnodig bezorgd, wij sluiten niemand uit’

Foto via Google Maps - Streetview

Het Gomarus College in Groningen is uiterst verrast door de kritiek die minister Wiersma dinsdag uitte richting de scholengroep. Volgens het bestuur van de Gereformeerde Onderwijsgroep Groningen (waar Gopmarus onder valt) is de kritiek van de minister gebaseerd op zaken die door de vraagstellende Kamerleden uit hun verband zijn gerukt, waardoor er een compleet verkeerd beeld is ontstaan over de scholengemeenschap.

“Het verbaast ons uitermate dat wij hier niet eerst over geïnformeerd zijn. Deze uitspraak is dan ook bijzonder verbazingwekkend, maar vooral teleurstellend”, vertelt Edwin van Hoorn.

Volgens de bestuurder van de onderwijsgroep (die het Gomarus College deelt met ROC Menso Alting) is de school onterecht gelinkt aan problemen die in het verleden hebben gespeeld op een andere scholenkoepel, de Gomarus Scholengemeenschap in Zuid-Holland.

‘Zinnen compleet uit verband gerukt’

“Maar de Kamerleden hebben wel een tekst gepakt uit ons ‘identiteitsdocument’. Dat hebben vrijwel alle bedrijven: ook Shell heeft zo’n document. En ons document rept met geen woord over homoseksualiteit of andere lhbti-plus gerelateerde zaken. Een identiteitsdocument is heel iets anders dan een ‘identiteitsverklaring’. Wij hebben ook een vergelijkbaar document, een zogenaamde ‘ouderverklaring. Maar ook hierin vragen wij helemaal niets over homoseksualiteit.”

De scholenkoepel bevestigt dat de tekst die de Kamerleden aanhalen, waarin inderdaad de zinsneden ‘het kwaad’ en het ’tegengaan wat verkeerd is’ staan. “Maar dat gaat helemaal niet over homoseksualiteit of negativiteit tegen lhbti-plussers. Dit gaat over hoe wij willen leven als Christenen. Wij willen juist inclusiviteit en diversiteit.”

‘Ouders, docenten en leerlingen onterecht bezorgd gemaakt’

De veeg uit de pan van Wiersma is volgens Van Hoorn dan ook compleet misplaatst en maakt ouders, docenten en leerlingen van het Gomarus College, met onder meer drie scholen voor voorgezet onderwijs in Groningen, onnodig bezorgd: “Wij hebben gewoon lhbti-docenten en -studenten. Ze mogen zichzelf zijn. Iedereen is een uniek schepsel van God en wij sluiten helemaal niemand uit. Bij ons geld alleen de liefde van God.” Het bestuur van de school wordt dan ook erg geraakt door de verkeerde beeldvorming, aldus Van Hoorn. “We besteden hier juist veel aandacht aan.”

Brief naar ouders; minister en Kamerleden komen langs

De GOC wil de minister en de Kamerleden graag laten zien dat ze het bij het verkeerde eind hebben met de uitspraken over de noordelijke scholenkoepel: “We gaan de minister en de Kamerleden uitnodigen om een bezoek te brengen aan de school.”

De school wil ook de bezorgdheid bij ouders snel wegnemen. Daarom volgt er spoedig een brief over de ontstane situatie.