Glimmen schrikt van aantal snelheidsovertredingen: “Niet verwacht dat het zo erg was”

Foto: Maarten Roorda

De flitscamera die sinds vorig jaar september aan de Rijksstraatweg in Glimmen staat opgesteld, moest tot nu toe 9.200 keer in actie komen. Plaatselijk Belang Glimmen wist dat de situatie erg was, maar dat het zo ernstig zou zijn, daar staat men wel van te kijken.

“Het bevestigt het verhaal waar we het al heel lang over hebben”, vertelt Frans Somers van Plaatselijk Belang Glimmen. “We wisten dat er in het dorp te snel gereden wordt. Maar dat er zoveel snelheidsovertredingen worden begaan, daar staan we wel van te kijken. Ik heb de precieze cijfers nog niet bestudeerd, maar het zou me niks verbazen als deze flitspaal in de landelijke top vijf staat. Dat moet heel wat geld opleveren.”

Sluipverkeer

De flitspaal in Glimmen staat ter hoogte van huisnummer 66. Op deze locatie geldt een maximumsnelheid van vijftig kilometer per uur. De Rijksstraatweg in Glimmen is een drukke ontsluitingsweg. De weg wordt vaak gebruikt door sluipverkeer als het verkeer op de A28 vastloopt. Doordat deze weggebruikers zich niet houden aan de maximumsnelheid is het gevaarlijk voor fietsers en voetgangers die over willen steken, en ook is het lastig voor bewoners als zij met hun voertuig van hun erf willen rijden. Vorig jaar zomer pleitten inwoners van het dorp bij wethouder Philips Broeksma (GroenLinks) van Verkeer om de maximumsnelheid te verlagen naar dertig kilometer per uur.

“We kunnen met deze cijfers aantonen dat er echt een probleem is”

Somers daarover: “We hebben een verkeersplan aangeboden aan de wethouder. Het verlagen van de maximumsnelheid is daar een onderdeel van. Verschillende onderdelen uit het plan worden in principe overgenomen in het nieuwe verkeersplan van de gemeente, maar de maximumsnelheid nog niet. De gemeente heeft laten weten hiermee te willen wachten, waarbij ze ook kijkt naar hoe proeven elders in het land op dit gebied verlopen. Maar feit is dat met de cijfers van deze flitspaal wij nu aan kunnen tonen dat er echt een probleem is. We kunnen nu ook aantonen dat er iets niet goed gaat.”

“Maximumsnelheid van dertig kilometer per uur”

De camera in Glimmen komt gemiddeld per dag 54 keer in actie. “Laatst reed hier een Porsche met hoge snelheid door het dorp. Toen dacht ik, ja, daar gaat weer een bekeuring verstuurd worden. Ik heb niet het idee dat het sinds de installatie van de camera rustiger in het dorp is geworden. Er is nog veel sluipverkeer. Ik heb het idee dat de camera vooral ook in actie moet komen als het juist rustiger is. Mensen trappen dan massaal het gas in, omdat zich niks op de weg bevindt. Daarom pleiten we ook voor een maximumsnelheid van dertig kilometer per uur, waarbij de weg ook op die manier wordt ingericht. Onder meer met een duidelijke dorpsentree en verkeersplateaus. Daarnaast is een wens om in de kern van het dorp, waar zich een aantal winkels bevinden, een aantal extra parkeerplaatsen in te richten.”