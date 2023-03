GIJS wint eerste halve finale wedstrijd na penalty-shots van Tilburg Trappers

sport

GIJS - Tilburg Trappers

GIJS heeft zaterdagavond in sportcentrum Kardinge de eerste halve finale wedstrijd voor het kampioenschap in de eredivisie ijshockey gewonnen. Dat gebeurde pas na een penalty-serie: 5-4.

Het was even wachten op de scores in de eerste periode. Na zestien minuten was het raak voor Tilburg Trappers door Jason Versluis. Een kleine drie minuten later maakte Ricards Ozolins gelijk. Enkele seconden voor het einde van de eerste periode zette Levi Houkes de Brabanders op voorsprong.

Met wat geluk werd het in de tweede periode 1-3 door Roy Ansems via de voeten van GIJS goalie Matyas Dana. GIJS miste een paar goede kansen, maar na een mooie aanval wist Vainius Jankauskas er na 33 minuten 2-3 van te maken.

Aan het begin van de derde periode kwam GIJS op 3-3 na een fout bij Tilburg Trappers. Danny Kerstholt profiteerde. GIJS kwam na 49 minuten op voorsprong toen Tim Bartels de puck hard het doel in joeg. Een minuut later maakte Derek Knetter de gelijkmaker: 4-4.

In de extra tijd werd niet gescoord, zodat penalty-shots de beslissing moesten brengen. De tiende van GIJS ging er in. Dylan Foks was het goudhaantje.

Zondag ontmoeten beide ploegen elkaar weer in Tilburg. Als GIJS wint gaat de ploeg naar de finale. Een eventuele derde wedstrijd wordt volgende week zaterdag in Groningen afgewerkt.

De andere eerste halve finale wedstrijd tussen Amsterdam Tigers en Eindhoven Kemphanen eindigde in 3-1.