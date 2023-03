GIJS verliest van Tilburg Trappers, derde wedstrijd noodzakelijk

sport

Foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

GIJS verloor zondagavond in Tilburg met 3-2 van Tilburg Trappers. Omdat GIJS de eerste wedstrijd met 5-4 won is een derde duel nodig om uit te maken wie naar de finale gaat voor het kampioenschap in de eredivisie ijshockey.

Tilburg Trappers begon fel aan het duel, maar GIJS overleefde de Brabantse storm in de beginfase van de eerste periode.

In de tweede periode kwam Tilburg wel tot scoren via Marvin Timmer. Het Groninger antwoord kwam snel door Danny Kerstholt 1-1. Thomas Krukovski zette GIJS na 28 minuten op voorsprong. Timmer maakte na bijna 36 minuten de gelijkmaker: 2-2.

Aan het begin van de derde periode scoorde Renzo Brink voor Tilburg: 3-2. GIJS speelde een groot deel van de laatste periode met een man meer, nadat Levi Houkes van Tilburg Trappers voor de rest van de wedstrijd van het ijs gestuurd was na een forse overtreding. GIJS beukte wel op het Brabantse doel, maar de puck wilde er niet in.

Daardoor is een derde wedstrijd noodzakelijk. Die is zaterdagavond om 20.30 uur in sportcentrum Kardinge in Groningen.