GIJS na ruime zege op Dragons naar halve finale

sport

GIJS - Dragons

De ijshockeyers van GIJS hebben zondagavond de halve finale bereikt in de strijd om het kampioenschap in de eredivisie. Dragons uit Utrecht werd in de kwartfinale in Kardinge met 7-2 verslagen.

GIJS was beter dan Dragons en boekte daarom een simpele zege. In het eerste periode scoorden Vainius Jankauskas en Joop Uchtman voor GIJS. Zahir Hup, Guy Kunst, Björn Haan en Radovan Rusnák tilden de score naar 6-0. In de derde en laatste periode maakte Dragons er nog 6-1 van via Vince Kraak. Jankauskas zorgde met zijn tweede voor de 7-1. Broderick Black tekende voor de 7-2 eindstand.

GIJS won zaterdagavond al in Utrecht van Dragons. Dat gebeurde pas na shoot-outs. Danny Kerstholt scoorde daarin als enige. De wedstrijd was namelijk in 1-1 geëindigd. Ricards Ozolins maakte in het derde kwart een achterstand van GIJS goed.

GIJS speelt komende zaterdag en zondag tegen Tilburg Trappers voor een plek in de finale. Mochten beide ploegen een wedstrijd winnen volgt er een derde ontmoeting.