sport

Foto: Jacob Gunther. GHHC - Were Di

De vrouwen van GHHC hebben zondag in Haren met 2-2 gelijkgespeeld tegen Were Di uit Tilburg. GHHC blijft ondanks het puntverlies leider in de promotieklasse van het hockey.

Het was de eerste wedstrijd na de winterstop. Floks van der Veen zette GHHC op voorsprong, maar Were Di, de nummer tien van de ranglijst, kwam daarna op een 1-2 voorsprong. Van der Veen maakte de gelijkmaker voor de Groninger vrouwen.

GHHC heeft 24 punten uit 12 wedstrijden, een punt meer dan nummer twee HIC.