GGD Groningen stopt over een week met testen op corona

Foto: Publiek Domein

Testen op het coronavirus is volgende week vrijdag voor het laatst mogelijk op de GGD-locaties in Groningen. Daarna kunnen mensen geen afspraken meer maken of langskomen voor een test op het coronavirus.

Daarmee volgt de GGD Groningen het besluit van minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Na de ministerraad liet de bewindsman weten dat testen op corona niet meer nodig is. Kuipers stelt dat het grootschalig (zelf)testen en thuisblijven bij besmetting niet meer nodig is, omdat de meeste Nederlanders nu genoeg afweer tegen het virus hebben.

Net als de andere GGD’en in Nederland blijven de testlocaties open tot en met volgende week vrijdag (17 maart). Voor Groningen betekent dat dat de locatie aan de Osloweg vanaf donderdag alleen nog open gaat voor coronavaccinaties. Een dag later worden de laatste coronatesten afgenomen aan de Zeewinde in Noorderhogebrug. Daarna is een ‘officiële’ coronatest, bijvoorbeeld voor een herstelbewijs, alleen nog mogelijk op commerciële testlocaties.

Het prikken aan de Osloweg en de Zeewinde gaat nog wel een tijdje door, maar grootschalige nieuwe vaccinatierondes tegen corona worden er niet meer uitgevoerd. Alleen mensen met een medisch hoog risico die een verwijzing hebben van een medisch specialist kunnen een extra herhaalprik krijgen bij de GGD’en. Daarnaast kunnen mensen van 12 jaar en ouder die nog geen coronaprikken uit de basisserie of een herhaalprik hebben gehaald, nog steeds terecht bij de GGD. Dat blijft waarschijnlijk zeker nog een paar maanden zo.