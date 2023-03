Gezamenlijk optreden Stadse harmonieën smaakt naar meer: “Werken aan laagdrempelige zichtbaarheid”

nieuws

De Gruno's Postharmonie onder leiding van dirigent Peter Kleine Schaars. Foto: Rudi Heckman en Hillie Wijenberg / Gruno's Postharmonie

Het was een uniek en bijzonder concert zaterdagavond in de Immanuelkerk in Stad. Voor het eerst in de geschiedenis stonden de drie Stadse harmonieën samen op het podium. Frits ten Bloemendal van Gruno’s Postharmonie spreekt van een erg geslaagde avond.

Hoi Frits! Een geslaagde avond dus!

“Het was een groot succes. We hadden drie orkesten op het podium staan die alle drie heel verschillend van elkaar zijn. Naast ons waren Patrimonium en Harmonie’67 aanwezig. Ondanks dat het alle drie harmonieorkesten zijn, zit er toch verschil in bijvoorbeeld de grootte van een orkest en hoe men tezamen klinkt. De instrumenten zijn grotendeels hetzelfde, maar het ene orkest heeft bijvoorbeeld een grotere bezetting op een bepaalde instrumentengroep, waardoor je een heel ander geluid krijgt. En dat was ontzettend mooi om dat te mogen aanschouwen.”

Aanleiding voor dit bijzondere concert is jullie verjaardag. Jullie bestonden zaterdag op de kop af 112 jaar, waarbij het jullie leuk leek om dit te vieren samen met de twee andere harmonieën uit de stad …

“Klopt. De basis voor het idee is een aantal jaren geleden gelegd waarbij wij samen met een fanfareorkest en een brassband zogeheten HaFraBra-concerten geven. Qua planning lukte het niet om dat in deze vorm te doen, en daarom zijn we gaan zoeken naar een alternatief. Daarbij hebben we de drie harmonieorkesten samengebracht. En dat is uniek. Dat is nog nooit eerder gebeurd. Je moet je ook voorstellen dat de verhoudingen in de jaren zestig, zeventig en tachtig tussen orkesten heel anders waren. De laatste decennia is er veel meer mogelijk, is het vriendschappelijker geworden.”

Harmonie Patrimonium stond zaterdagavond als eerste op het podium waarbij men onder leiding stond van dirigent Arjen Wassink. Foto: Rudi Heckman en Hillie Wijenberg / Gruno’s Postharmonie

Was er veel belangstelling?

“De zaal zat goed vol. Het was ook mooi dat er een gemêleerd publiek aanwezig was. Van jong tot oud. Na afloop van het concert was de conclusie ook dat we dit misschien wel vaker zouden moeten doen. Sowieso is het interessant om als muzikanten naar elkaar te luisteren. Wat doet de ene harmonie anders? Waar zijn ze mee bezig? Dat is heel erg leuk om te zien. Maar ook voor het publiek is het een interessant concept, omdat je op één avond te zien krijgt wat de stad aan harmonieorkesten heeft te bieden.”

Publiek bereiken. Zou dit misschien ook een vervolg kunnen krijgen op de straks heringerichte Grote Markt, waardoor je heel laagdrempelig mensen kunt bereiken?

“Dat vind ik best wel een leuk idee. Uiteraard zullen we dat nog moeten bespreken, maar feit is dat het heel interessant is om op een laagdrempelige manier het publiek te bereiken. Je wilt daar zijn waar de mensen ook zijn. Wij als Postharmonie zijn nog redelijk zichtbaar omdat mensen ons kennen van de Sinterklaasintocht. Maar wij zijn meer dan alleen dat. Wij kunnen heel veel. En dat geldt ook voor Patrimonium en Harmonie’67. Er is zoveel kwaliteit, en men speelt zulke mooie dingen. Daarom is het concept om het laagdrempelig zichtbaar te maken een hele interessante.”

Terug naar gisteravond. Als Postharmonie hebben jullie drie stukken gespeeld …

“Ja. Wat sowieso leuk is om te vertellen is dat de verscheidenheid gisteravond heel groot was. Er was filmmuziek te horen, maar ook klassiek en koorwerken. Wij begonnen ons concert met het stuk ‘La Leyenda Del Beso’ van Reveriano Soutullo Juan Vert. Dat is een Spaans stuk, met opera-delen en het bestaat uit verschillende stijlen. Daarna hebben we ‘Marrakech Bazaar’ van Stan Applebaum gespeeld. Dat is heel sfeervol, doet Oosters aan, waarbij je de kamelen als het ware door de woestijn ziet lopen. We sloten af met ‘HOOK’. Dit is muziek gecomponeerd door John Williams voor de gelijknamige film die in de jaren negentig werd uitgebracht. En eigenlijk was het wel gek. Eén van de stukken ligt al jarenlang op onze lessenaar maar hebben we door de coronacrisis nooit aan het publiek kunnen laten horen. Dat was wel gek om het nu dan toch eindelijk voor een zaal te kunnen spelen. Uiteindelijk ging het erg goed. Er gebeuren altijd onverwachte dingen, maar dat is ook de charme van een optreden.”

Ik proef heel veel enthousiasme. Hoe gaat dit nu verder?

“Als Postharmonie werken wij komende maanden sowieso aan de laagdrempelige zichtbaarheid. Zo zijn we straks in juni weer te vinden op de Nieuwe Markt, bij Forum Groningen. Het concert aldaar maakt onderdeel uit van onze GPH on Tour waarbij we door de regio trekken. Dat hebben we vorig jaar ook gedaan, en was een ontzettend groot succes. Dat willen we dit jaar herhalen. En wat ik al zei, na gisteravond is het enthousiasme zeker daar om aan dit concept een vervolg te geven. Het zou geweldig zijn als we vaker samen kunnen optreden, en dat we op die manier de harmoniemuziek op een mooie en laagdrempelige manier in de schijnwerpers kunnen zetten. Want dat verdient het echt.”





Harmonie’67 bracht stukken ten gehore waarmee ze in april op het ONHK te horen zijn. De harmonie stond onder leiding van dirigent Jan Wijenberg. Foto: Rudi Heckman en Hillie Wijenberg / Gruno’s Postharmonie