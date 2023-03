Gesprek op Twitter leidt tot mogelijke oplossing voor Broodje van Eigen Deeg: “Huiswerk te doen”

nieuws

Een oplossing voor de zondagsheropening van bakkerij Broodje van Eigen Deeg aan de Brugstraat is mogelijk voorhanden. Door de winkeltijdenverordening aan te passen zouden bakkers in de gemeente op zondagochtend open kunnen.

“Ik ben nog niet bezig om een amendement te schrijven”, vertelt raadslid Tom Rustebiel van D66. “Wat ik ga doen is dat ik komende week langs de fracties ga om te informeren hoe er over gedacht wordt. Ook ga ik uitzoeken wanneer er in de gemeenteraad gesproken gaat worden over de winkeltijden. Kijk, ik kan nu met alle geweld een wetswijziging gaan schrijven, en deze komende week laten behandelen in de raad. Maar dat is volgens mij niet de juiste weg. Het is beter om eerst te inventariseren, medestanders te zoeken, en dan kijken of je dit met een meerderheid in de raad kunt besluiten.”

Broodje van Eigen Deeg

Aanleiding voor een mogelijk amendement is bakkerij Broodje van Eigen Deeg. De afgelopen zeven jaar was de bakker op zondagochtend geopend, terwijl dit eigenlijk niet mocht. Lange tijd kraaide er geen haan naar, tot bij de gemeente een anonieme melding werd gedaan. Handhavers van de gemeente kwamen daarop in actie waarop de bakkerij op zondagochtend dicht moest, anders zouden er sancties volgen. Het leidde tot vragen van D66 waarop het gemeentebestuur aangaf dat de ondernemer de Winkeltijdenwet overtreedt. Afgelopen week werd een petitie opgestart die inmiddels al ruim tweeduizend keer is ondertekend.

Tom Rustebiel (D66): “De Partij voor de Dieren lijkt wel wat te voelen voor het aanpassen van de winkeltijdenverordening”

“Op Twitter ontstond er een discussie tussen mij en de fractie van de Partij voor de Dieren”, vertelt Rustebiel. “En dat leidde tot de oplossing om de winkeltijdenverordening aan te passen. De Partij voor de Dieren lijkt daar wel wat voor te voelen, maar de komende dagen wil ik dit goed uitzoeken. Kijk, als gemeente zijn wij zelf de baas. Wij kunnen beslissen dat bakkers op zondagochtend open mogen. Het zal dan alleen heel goed moeten worden vastgelegd. Je kunt branches uitzonderingen geven, waarbij in dit specifieke geval de vijf of zes bakkers in de stad op zondagochtend open kunnen. En ergens is dat wel logisch. Een bakker is een ochtendwinkel, waarbij op zondagochtend klanten juist de tijd hebben om net wat meer te genieten van warme en verse broodjes. In andere steden is dit ook zo geregeld. In Maastricht en Eindhoven mogen bakkers op zondagochtend open, de rest van de winkels mag pas later op de dag de deuren openen.”

“Komende tijd er mee bezig”

Het betekent dat de Partij voor de Dieren komende week bezoek kan verwachten van Rustebiel: “En dat geldt ook voor de andere fracties. Het zou mooi zijn als we gezamenlijk tot een oplossing kunnen komen. En de manier waarop is inderdaad bijzonder. Een gesprek op Twitter, waarbij de Partij voor de Dieren aangeeft hier wel iets in te zien, dat heb ik niet eerder meegemaakt. Ik ga er de komende tijd mee bezig, en ik hoop op een mooie oplossing.”

Broodje van Eigen Deeg: “Het lukt mij niet om het uit te leggen aan de klanten”

Afgelopen week liet Tineke Plagmeijer van Broodje van Eigen Deeg aan OOG Tv al weten het besluit niet te begrijpen: “Ik vraag me regelmatig af hoe ik dit uit moet leggen aan onze klanten. En dan merk ik dat ik dat eigenlijk niet kan. Dat mensen op zondagochtend wel een broodje mogen eten bij Bakker Bart maar dat wij tot 12.00 uur de deuren gesloten moeten houden om de zondagsrust niet te verstoren. Het is heel gek. En wat het ook zo vreemd maakt: de gemeente heeft besloten om voorlopig niet te handhaven op terrassen, bezorgfietsen en ander meubilair dat in de openbare ruimte is te vinden. Men wil de ondernemers de tijd geven om zich er op voor te bereiden dat hier op gehandhaafd gaat worden. Maar voor ons geldt dat wij niks mogen. Dat als wij de deuren openen dat men direct komt handhaven. Ik had graag die ruimte ook willen hebben zodat wij de tijd zouden krijgen om ons verdienmodel aan te passen. De zondagochtend is voor ons ontzettend belangrijk.”

