Gemoederen in gemeenteraad over Vindicat lopen flink op, SP wil debat over interventieladder

Foto: Sebastiaan Scheffer

De fractie van de SP wil dat er binnenkort in de gemeenteraad gesproken wordt over het gebruik van de interventieladder wanneer er sprake is van misstanden bij studentenverenigingen. Dat is het resultaat van een kort maar pittig debat tijdens het politieke vragenuur woensdag.

Fractievoorzitter Jimmy Dijk van de SP: “Voorzitter, soms twijfel ik. En in mijn leven heb ik nog niet zo vaak getwijfeld. De afgelopen weken heb ik getwijfeld of ik dit punt weer aan moet kaarten. De afgelopen periode zijn er bij studentenvereniging Vindicat twee incidenten geweest. Ik vind het heel goed dat Vindicat hier vanmiddag ook aanwezig is. Maar de reactie van de burgemeester. Er is niks veranderd. Ik vraag mij af wat er nu echt moet gebeuren wil er iets gedaan gaan worden. Ik vind het ook een hele rare manier van werken. Een hakenkruis op een muur. Ganzen in een studentenhuis in het kader van een ontgroeningsfeestje. En dan is daar de burgemeester die in een reactie alles met de mantel der liefde bedekt.”

Bier, ganzen en hakenkruis

De SP, die de vragen samen met de Partij voor de Dieren indient, verwijst naar de incidenten waarbij er met bier vanaf het balkon van Vindicat aan de Grote Markt naar voorbijgangers is gegooid. En twee weken geleden werden er in een studentenhuis twee levende ganzen aangetroffen waarbij in hetzelfde huis ook een hakenkruis en een jodenster op een muur waren gekalkt.

Ietje Jacobs-Setz (VVD): “Als er ME-busjes bij FC Groningen staan hoor ik u nergens over”

De reactie van de SP kan op een interruptie rekenen van de VVD. Fractievoorzitter Ietje Jacobs-Setz: “Ik heb respect voor de vragen die gesteld zijn over het aantreffen van dieren in een studentenhuis. En ook ik wil mijn afschuw uitspreken over wat er in deze woning is aangetroffen. Maar bij de vragen van meneer Dijk. Ik meen te weten dat wanneer er ergens anders in de stad een bierdouche plaatsvindt, dat u nooit vragen stelt. Onlangs hebben we een uitnodiging gehad om te kijken bij studentenverenigingen hoe zij omgaan met incidenten. U zegt dat u altijd veel met inwoners praat, maar ik heb u niet gezien bij Vindicat en Contractus. Ik zou meneer Dijk willen vragen om te stoppen met deze polarisatie. Als er vijf ME-busjes bij FC Groningen staan, dan hoor ik u namelijk niet. Het zou fijn zijn als u iedereen gelijk gaat behandelen.”

Jimmy Dijk (SP): “Als er bij iedere andere willekeurige kroeg met bier gegooid zou worden, zou er gehandhaafd worden”

Dijk in een reactie op Jacobs-Setz: “We hebben ‘m. Dit is precies waar het over gaat. Ik ben in het verleden drie of vier keer bij Vindicat geweest. En het is frappant, maar ik wil ook vragen stellen over wat er bij de FC gebeurt. U als VVD hoor ik nooit over Vindicat. Als SP spreken wij met iedereen, en stellen we alle zaken aan de kaak die niet door de beugel kunnen. En daarbij luisteren we ook naar het geluid vanuit de samenleving. En het is het verschil, want als er bij iedere andere willekeurige kroeg met bier gegooid zou worden, dan was er gehandhaafd. We hebben het hier over verschil in aanpak tussen groepen bewoners.”

Voorzitter: “Er wordt gediscussieerd via de voorzitter”

De voorzitter heeft op dat moment al verschillende keren meneer Dijk proberen te onderbreken: “U geeft geen gehoor aan mijn aanwijzingen. Ik ben verantwoordelijk voor de orde, en er wordt gediscussieerd via de voorzitter. Ik begrijp dat dit onderwerp heel belangrijk is. Als het zo belangrijk is, kunt u het ook agenderen.” Jacobs-Setz: “Toen er sprake was van een feestbus tijdens coronatijd hebben wij als fractie ook vragen gesteld. Maar als iemand bier over zich heen krijgt. Kijk, de vragen over het hakenkruis en de ganzen snap ik.”

Daan Swets (Student & Stad): “Dit verdient een rectificatie”

Daan Swets van Student & Stad: “Ik wil me aansluiten bij de VVD. Meneer Dijk weet niet precies wat er aan de hand was. Waarom is er geen contact gezocht met Vindicat en de Dierenambulance? Aan meneer Pechler van de Partij voor de Dieren wil ik vragen waarom hij op zijn Twitteraccount schrijft over flesjes bier die gegooid zouden zijn van het balkon. Als hij navraag had gedaan dan had meneer Pechler kunnen weten dat Vindicat al heel lang niet meer schenkt uit flesjes. Dit verdient wellicht een rectificatie.”

Wesley Pechler (Partij voor de Dieren): “Vindicat is een vereniging aan het worden die geen enkele empathie heeft voor levende dieren”

Dijk: “Als je niet snapt wat er qua sentimenten leeft onder de bevolking, dan houdt deze discussie op. Dan snap je het niet. Zoals ik al aangaf, ik ben verschillende keren in gesprek geweest met Vindicat. Ik ben meerdere keren gegaan, en ik ben daar waar ik moet wezen.” Pechler: “Als het gaat om flesjes, dan heb ik dat verkeerd vernomen vanuit de media. Dat ga ik rectificeren. We hebben een aantal keren contact gehad met de Dierenambulance. Als partij hebben we ook overwogen om aangifte te doen, maar dit was lastig omdat vanwege de avg-richtlijnen de Dierenambulance geen gegevens mocht delen. En voor de duidelijkheid. Het is niet voor het eerst dat zulke situaties zich bij Vindicat voordoen. In het verleden werden er tijgerwelpjes en alligators aangetroffen. Vindicat is een vereniging aan het worden die geen enkele empathie heeft in de richting van levende dieren.”

Burgemeester Koen Schuiling (VVD): “Vindicat heeft mij zelf op de hoogte gebracht”

Burgemeester Schuiling: “Mijn reactie op de vragen ga ik zakelijk houden. Als er in de gemeente een incident plaatsvindt, dan word ik daarover geïnformeerd. Dat kan gedaan worden door onze eigen organisatie, door de politie, of in dit geval heeft de senaat van Vindicat zelf contact met mij opgenomen. Als we kijken naar het eerste incident waarbij er bier naar beneden is gegooid, dan is het terecht dat daar over geklaagd is. De senaat heeft zelf besloten om naar aanleiding daarvan het balkon af te sluiten. Afgelopen week heb ik hierover contact gehad met Vindicat, en de senaat heeft afstand genomen van het gedrag. Het geeft geen pas en het is onbeschoft. Dit heeft de senaat zelf ook aangegeven. Het heeft geleid tot een intern onderzoek waarbij de leden zijn geïnformeerd dat dit gedrag onacceptabel is. Het contact met de klager is nog niet tot stand gekomen. Hopelijk wordt dat contact nog wel gerealiseerd. Het incident past binnen de interventieladder, en dat zal hier ook naastgelegt gaan worden.”

“Degene die het hakenkruis heeft aangebracht moet zichzelf na laten kijken”

De burgemeester vertelt verder: “Als het gaat om het tweede incident. De vereniging is niet verantwoordelijk voor het gedrag in de huizen. Er is een grote afstand waarbij het moeilijk is om in ieder huis te kijken. Toen dit geconstateerd werd, ben ik door de senaat zelf gebeld. Aan de telefoon vielen we alle twee even stil. Je hebt het over een incident met wekelijk onaanvaardbaar gedrag. Het aantreffen van een hakenkruis en twee ganzen. Zowel de senaat, die staat voor alle leden van Vindicat, en ook heb, hebben direct afstand genomen van dit gedrag. Degene die ooit dit hakenkruis heeft aangebracht moet zichzelf na laten kijken. Het binnenhalen van twee ganzen is een hele domme en ondoordachte actie geweest. Ik heb begrepen dat er vanuit Vindicat ook direct actie is ondernomen met de Dierenambulance, zodat er goed voor de dieren gezorgd kan worden.”

Jimmy Dijk (SP): “Ik wil de interventieladder op de agenda zetten”

“Samengevat: zowel Vindicat als ik nemen afstand van het gedrag. We veroordelen het gedrag ook. Het is nu zaak om de deuk die is ontstaan, om die er weer uit te kloppen.” Dijk van de SP wil daar op reageren maar de voorzitter snoert hem de mond: “U heeft uw vragen mogen stellen, er was ruimte voor debat, maar met het oog op de klok moeten we echt verder.” Dijk: “Dan wil ik voorstellen om de interventieladder te agenderen, om hier verder over te kunnen discussiëren.”