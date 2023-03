FC Groningen delft onderspit bij strijd om Sportpark Corpus den Hoorn: geen extra eigen velden, verhuizing ligt op tafel

nieuws

Breedtesport of topsport op Sportpark Corpus den Hoorn. Op die vraag gaf het gemeentebestuur donderdagavond antwoord met de presentatie van een onderzoek naar de oplossingen voor het capaciteitsprobleem op het overvolle sportcomplex. De conclusie: FC Groningen moet zich schikken naar de omstandigheden op Corpus den Hoorn.

Alle amateurclubs op Sportpark Corpus den Hoorn willen uitbreiden, omdat vrijwel alle clubs en verenigingen aan hun maximale capaciteit zitten. Alleen de honkballers van Caribe en de wielerclubs hebben genoeg plek. De onderzoekers verwachten dat de druk op deze verenigingen de komende jaren alleen maar toeneemt.

Ook FC Groningen wil uitbreiden en dan wel het liefst op Sportpark Corpus den Hoorn. De club wil eigenlijk tien velden exclusief ter beschikking hebben, met een minimum van acht. Daarvoor zouden dan amateurclubs moeten verhuizen, om daarmee ruimte te maken voor de profvoetballers. FC Groningen wil dat Groen Geel en honkbalclub Caribe vertrekken van het sportpark, zodat er ruimte komt voor de wensen van de club. De honkbalclub is bereid dat te doen, maar Groen Geel niet.

Schikken of verhuizen voor FC Groningen

Het gemeentebestuur liet donderdagavond weten dat het in principe kiest voor de ‘breedtesport’ op het sportcomplex. Dat betekent dat Groen Geel niet hoeft te verhuizen. Op de korte termijn wordt onderzocht of één van de natuurgrasvelden kan worden omgezet in kunstgras.

Voor de middellange termijn lijkt de boodschap klip en klaar: FC Groningen moet zich schikken naar de beschikbare hoeveelheid velden die er nu is. Als Caribe verhuist, komt de ruimte ten goede aan de amateurclubs. Als de profvoetbalclub het daar niet mee eens is, wil de gemeente meedenken met FC Groningen over een verhuizing van haar trainingsfaciliteiten naar een andere plek.

“We kunnen niet tegemoet kunnen komen aan de wensen en ambities van FC Groningen voor het exclusief gebruik van acht tot tien velden op het sportpark”, schrijft het college. “Los van mogelijke financiële consequenties vinden we dat we in een compacte stad, waarin we voorzieningen voor inwoners in de nabijheid willen, we op deze plek geen voorrang kunnen geven aan een trainingscomplex exclusief voor FC Groningen. Als FC Groningen vast blijft houden aan exclusief gebruik, komt een verhuizing in beeld.”

FC Groningen wil rapport eerst bestuderen; eind maart definitieve beslissing gemeentebestuur

FC Groningen onderzoekt nog welke gevolgen een eventuele verhuizing gaat hebben. De club wenste donderdagavond nog niet inhoudelijk te reageren op de uitkomsten van het rapport. De club wil de uitkomsten eerst bestuderen.

De gemeente gaat tot half april praten met alle gebruikers van het sportpark over de voorgestelde oplossingen. Dan mag ook de raad zich uitlaten over het voorlopige voorstel. Eind april komt het gemeentebestuur met een definitieve beslissing, waar de gemeenteraad zich over mag buigen.