Gemeente wil praten met Overwinningsplein en Sportpark Corpus den Hoorn over problemen na invoering betaald parkeren

De gemeente Groningen wil praten met bewoners en ondernemers aan het Overwinningsplein over problemen die ze hebben, nu de gemeente betaald parkeren heeft ingevoerd in Corpus den Hoorn en Hoornse Meer. Ook voor de nieuwe situatie op Sportpark Corpus den Hoorn moet volgens wethouder Philip Broeksma een oplossing worden gezocht.

Sinds 1 maart geldt er betaald parkeren in delen van de wijken Corpus den Hoorn en Hoornse Meer. Zowel de ondernemersvereniging als een aantal bewoners van het Overwinningsplein komen daardoor in de problemen. De winkeliers zijn bang om klanten te verliezen, omdat ze vrezen klanten te verliezen aan concurrenten die aan een ‘blauwe zone’ zitten. Op het Overwinningsplein moeten klanten nu betalen voor een parkeerplek. Ook bewoners zijn niet blij, want zij kunnen nu niet meer met een parkeervergunning parkeren op het plein.

Ook gebruikers van Sportpark Corpus den Hoorn lopen door het betaald parkeren tegen problemen aan. Euroborg N.V, de eigenaar en beheerder van het sportpark, voorzag een hausse aan ‘vreemdparkeerders’ op haar parkeerterreinen en voerde daarom zelf ook betaald parkeren in. Parkeren bij het sportpark kan nu nog twintig minuten zonder te betalen. Maar sporters, vrijwilligers en ouders van sportende kinderen zijn hier niet blij mee. “Vreemdparkeerders zouden geweerd moeten worden van het parkeerterrein, maar het nieuwe regime mag geen remmende werking hebben op bezoekers van het sportpark”, schrijft Broeksma aan de gemeenteraad. “Daarover gaan we met Euroborg N.V. in gesprek.”