Gemeente legt drempel aan tussen De Poffert en Westpoort

Foto: Hardscarf via Wikimedia Commons (CC 4.0 SA)

De gemeente Groningen gaat een drempel aanleggen op het Hoendiep tussen De Poffert en de rotonde bij

Westpoort. Dat maakte wethouder Philip Broeksma maandagochtend bekend. De drempel moet de snelheid van gemotoriseerd verkeer omlaag brengen, iets wat bewoners van het buurtschap al jaren graag willen.

In De Poffert wordt al jaren geklaagd over gevaarlijke situaties door te snel rijdend verkeer. In het buurtschap geldt een maximumsnelheid van dertig kilometer per uur, maar in de praktijk houdt nagenoeg geen enkele automobilist zich hier aan. Dat resulteerde in augustus nog in een zwaar ongeluk, waarna de bewoners opnieuw hun onvrede uitten.

De bewoners boden Broeksma vorig jaar juli een enquête aan, waarin ze verkeerswethouder vragen om met een oplossing te komen. Broeksma liet eerder al weten dat er binnen de bebouwde kom van het buurtschap weinig verkeersmaatregelen mogelijk zijn. De weg kan er niet verder worden versmald en drempels zorgen voor teveel trilling.

Maar buiten de bebouwde kom kan dat wel, zo blijkt uit aanvullend onderzoek. “Een wegversmalling is niet wenselijk, vanwege het risico dat gemotoriseerd verkeer zal uitwijken naar de fietsstrook”, schrijft Broeksma aan de raad. “Wat wel mogelijk bleek, is een drempel. Dat kan, omdat er in de directe omgeving geen bebouwing aanwezig is waardoor hier geen risico is van

overlast door trillingen.”

De gemeente gaat deze drempel daarom halverwege het de weg tussen Westpoort en De Poffert aanleggen. Broeksma: “Daarmee wordt de snelheid van gemotoriseerd verkeer omlaag gebracht en zal de verkeersveiligheid zal verbeteren.”