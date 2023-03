Gemeente: jaarwisseling goed verlopen: minder incidenten, minder schade

nieuws

Een vreugdevuur aan het Sabangplein. Foto: Joris van Tweel

De jaarwisseling 2022-23 is volgens de gemeente goed verlopen, zowel in de binnenstad als in de wijken. Wel hebben zich op een aantal plaatsen kleine incidenten voorgedaan.

De totale schade aan gemeentelijke eigendommen bedraagt ruim 28 duizend euro. Dat is minder dan vorig jaar. Het gaat vooral aan schade aan asfalt en wegdek, met name veroorzaakt door vreugdevuren. De gemeente heeft van tevoren vooral aandacht besteed aan Hoogkerk en Paddepoel-Zuid. De gezamenlijke inzet van gemeente, WIJ en politie voorafgaand aan de jaarwisseling resulteerde in een rustig oud en nieuw.

Er waren in totaal 83 meldingen van incidenten. Vijf verdachten werden opgepakt, onder meer voor het gooien van vuurwerk of het blokkeren van een brandweewagen. In Paddepoel en Vinkhuizen is de mobiele eenheid ingezet om te ondersteunen bij het blussen van vreugdevuren.

In het Brandwondencentrum zijn rond de jaarwisseling 24 slachtoffers van vuurwerk of carbid binnengebracht; ongeveer evenveel als vorig jaar. Zeven van hen moesten worden opgenomen. In het Martini Ziekenhuis meldden zich 16 mensen op de spoedeisende hulp, en in het UMCG ging het om twee slachtoffers.

De ervaringen met de lichtshow op de Grote Markt en de vuurwerkshow in Ten Boer zijn positief. Die evenementen kunnen, wat de gemeente betreft, worden uitgebreid.