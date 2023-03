Gemeente investeert in onderhoud noordelijke wijken

De gemeente gaat flink investeren in het onderhoud van de noordelijke buurten. Het gaat om een jaarlijks bedrag van 850.000 euro. Er wordt gebruik gemaakt van een nieuwe aanpak om ervoor te zorgen dat dat er meer soorten planten en groen aanwezig is.

De wijken die behoren tot de nieuwe aanpak zijn onder andere Vinkhuizen, Selwerd, De Hoogte en Beijum. Wethouder Mirjam Wijnja (GroenLinks) vindt het een belangrijke investering om ervoor te zorgen dat de kloof in ongelijkheid tussen deze wijken en de rest van de gemeente wordt verkleind: “We weten dat de buurt waarin je opgroeit van invloed is op je kansen. We zorgen dat we het niveau van het onderhoudsbeheer omhoog brengen zodat we in ieder geval een poging doen om de kloof op dat punt te dichten.”

De nieuwe aanpak focust zich vooral op de biodiversiteit. “En dat kun je juist doen door het beheer en onderhoud”, zegt Wijnja. “In de noordelijke wijken gaan we al vooruit lopen op die manier van werken. Het wordt daar niet alleen schoner. We gaan ervoor zorgen dat stoepen toegankelijker worden, maar we zorgen er ook voor dat de biodiversiteit daar extra toeneemt.

De inwoners van de wijken kunnen verwachten dat deze aanpak duidelijk zichtbaar wordt. “Het gras zal in de maand mei bijvoorbeeld hoger staan”, zegt William van den Hooff van Stadsbeheer Groningen. “Er komt meer vergroening in de wijk met andere plantensoorten. Dat ga je wel merken.”