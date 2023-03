Gemeente houdt vast aan sluiting loslooproute Noorderplantsoen, maar stelt uitvoering wel tijdelijk uit

nieuws

Hoewel het gemeentebestuur van Groningen vasthoudt aan het besluit om een deel van de loslooproute voor honden in het Noorderplantsoen te sluiten, wordt dit besluit voorlopig niet uitgevoerd.

Dat liet het college van B&W woensdag weten, als antwoord op schriftelijke vragen van de raadsfractie van de Partij voor de Dieren.

Wethouder Mirjam Wijnja besloot begin vorige maand dat het deel van de loslooproute tussen de Kerklaan en Paviljoen Zondag dicht gaat, omdat bewoners aan de Grachtstraat er last van hebben. Ook bij Paviljoen Zondag is er veel overlast door de loslooproute, omdat hondenbezitters zich er samenscholen en hun honden laten rennen en spelen bij de Zwemplek. Daardoor gaat het gazon kapot, wat veel onderhoudskosten met zich meebrengt.

Dat zorgde voor aardig wat ophef onder hondenbezitters die gebruik maken van de loslooproute. De Vereniging Hondvriendelijk Groningen (VHG) startte een petitie en een groep hondenbezitters hield een protestactie in het Noorderplantsoen.

Uitvoering tijdelijk uitgesteld

VHG is bang dat de sluiting van dit deel van de loslooproute een opmaat is tot het opheffen van de gehele route. “Dat is wat ons betreft niet aan de orde”, schrijft het college. Daarom stelt het gemeentebestuur nu dat, hoewel het besluit om de loslooproute in te korten niet wordt teruggedraaid, de uitvoering van dit besluit tijdelijk wordt uitgesteld. “Samen met hondenbezitters en in samenwerking met Agents of Change kijken we naar verbeteringen in de inrichting van de loslooproute en -gebieden in het plantsoen”, aldus het college. “Het hek rond het grasveld naast paviljoen Zondag blijft daarom tot die tijd staan.”