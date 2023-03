Gemeente gaat zich inzetten voor een groot aantal Urban Sports

Tien zogenoemde kartrekkers vanuit Urban Sports en wethouder Inge Jongman van Sport hebben vrijdag tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Stadhuis hun samenwerking bekrachtigd in een nieuw Urban Sports netwerk.

In november vorig jaar, tijdens het festival Let’s Gro, werd al bekend dat de gemeente en een aantal kartrekkers vanuit Urban Sports samen een Urban Sports Agenda gaan opstellen. Het doel van deze agenda is om Urban Sports in Groningen een betere positie te geven binnen het huidige sportlandschap, en daar concrete acties aan te verbinden. Het gaat om sporten die hoofdzakelijk op straat worden beoefend, zoals skaten, BMX’en, inlinen, mountainboarden, freerunnen, breakdance, 3×3 basketbal en straatvoetbal. Het draait daarbij ook om ontspanning, uitdaging, lifestyle en identiteit.

De gemeente zet de laatste jaren steeds meer in op Urban Sports, door betere voorzieningen te realiseren, activiteiten te organiseren en regelmatig met de verschillende groepen om tafel te gaan. Met het bekrachtigen van het Urban Sports netwerk wordt deze actielijn verder verstevigd. De gemeente en de diverse sporten hebben inmiddels in kaart gebracht wat ieders wensen en behoeften zijn. Bijvoorbeeld op het gebied van voorzieningen, activiteiten en contact.

De komende maanden worden deze ideeën verder uitgewerkt tot de Urban Sports Agenda. Het streven is om dit traject nog dit jaar af te ronden, en de jaren daarna de agenda stap voor stap concreet te maken. Urban Sports groeit gestaag, want het spreekt een nieuwe jonge doelgroep aan, die anders buiten beeld blijft en vaak niet aan sport doet.