Geen straf voor boeren die in januari met trekker door binnenstad reden

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Boeren die in januari met trekkers naar het Martinikerkhof reden worden niet bestraft. Dat meldt het Openbaar Ministerie Noord-Nederland aan het Dagblad van het Noorden.

Op 24 januari had burgemeester Koen Schuiling (VVD) toestemming gegeven om met maximaal drie trekkers naar het Provinciehuis aan het Martinikerkhof te rijden. Deze toestemming was nodig omdat er normaal gesproken geen landbouwvoertuigen in de binnenstad mogen komen. Waarbij de burgemeester een vinger gaf, werd er echter een hand genomen doordat er uiteindelijk zeker tien tractoren door de binnenstad reden. De demonstratie bij het Provinciehuis verliep daarna echter rustig en vredig.

Ondanks dat drong de gemeente aan op een onderzoek door politie en Justitie. Het Openbaar Ministerie erkent dat er inderdaad overtredingen zijn gepleegd, maar men laat het bij een ‘stopgesprek’. Een deel van de betrokken boeren die achterhaald konden worden zijn thuis bezocht. In de gesprekken is verzocht het gedrag in de toekomst niet te herhalen. Dat er geen vervolging plaatsvindt zou daarnaast ‘lastig’ en ‘onevenredig veel tijd kosten’.