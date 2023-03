“Geen recordopbrengst druiven, maar 2022 was kwalitatief gezien wel een heel goed wijnjaar”

nieuws

Foto: Elma Middel

Nederlandse wijnboeren hebben in 2022 een recordhoeveelheid druiven geoogst. Dit meldt de Vereniging Nederlandse Wijn Producenten. Dat geldt niet voor Elma Middel van wijngaard Hof van ’t Hogeland. Maar volgens Middel was het kwalitatief gezien wel één van de beste jaren.

Hoi Elma! Voor jou dus geen recordopbrengst?

“Als je het hebt over recordopbrengsten dan was 2018 voor mij een heel goed jaar. Toen leverde het veel liter wijn op. Vorig jaar was dat niet het geval. Daar staat tegenover dat het wel een heel goed jaar was. De opbrengst van vorig jaar zit nog niet in de fles, het moet nog gebotteld worden. In januari hebben we een weegmoment waarbij we alvast even proeven. En ik was onder de indruk. Kwalitatief gezien gaat het om één van de beste jaren. Dus er zit wat moois aan te komen, haha.”

Hof van ’t Hogeland

Elma Middel is volgens eigen zeggen de enige professionele wijnboerin in Groningen. Daarbij maakt zij geen gebruik van bestrijdingsmiddelen. De wijngaard opende in 2013 de deuren en bevindt zich tussen Mensingeweer en Schouwerzijl. Op een helling staan op ongeveer driekwart hectare zo’n 2.200 struiken. De wijn die het oplevert wordt op verschillende plekken, waaronder in Stad, verkocht. Ook wordt er verkocht aan restaurants.

Is er een reden waarom er bij jou geen sprake is van een recordopbrengst?

“Een wijngaard kun je misschien het beste vergelijken met een boerenbedrijf. Alles moet precies kloppen. Om een voorbeeld te geven. Een aantal jaren geleden hadden we een hele koude periode in het voorjaar. De wind kwam daarbij uit het oosten. Je zag dat het direct iets deed met de struiken die aan de oostkant stonden. Het komt heel precies. Waarom wij geen recordopbrengst hebben komt ook omdat vorig jaar niet de volledige productie benut is. Een deel van de productie is vorig jaar naar pet nat gegaan. Dat is een wijn die op een natuurlijke manier is vergist. Dat was voor het eerst dat we dat deden. Dus die productie daarvoor ging af van de totale productie.”

Wijngaarden worden vooral geassocieerd met warme landen. Kun je zeggen dat de situatie in Nederland voor wijnboeren steeds beter wordt?

“Het komt allemaal heel precies. Want in de tien jaar dat ik besta hebben we ook een aantal hele slechte seizoenen meegemaakt. Neem 2020 bijvoorbeeld. Dat was een rotjaar met veel kou en regen. In 2021 was het niet veel beter. We hadden toen te maken met valse meeldauw. Dat is een schimmel die blaasjes of donzige vlekken aan de onderkant van de bladeren vormt. Dat heeft grote invloed. Ook zo’n grote invloed dat het vorig jaar ook nog z’n sporen naliet. Dat speelt dus ook een reden waarom de opbrengst vorig jaar lager was.”

Wat zijn je verwachtingen voor dit jaar?

“Qua struiken ben ik bijna klaar met ze aan te binden. De ranken zien er veelbelovend uit. Maar voor de rest valt er helemaal niets over te zeggen. Je bent afhankelijk van de temperatuur, de hoeveelheid zonneschijn, de neerslag en krijgen we nog te maken met vorst? Het is een heel ingewikkeld spel, waarbij je bent overgeleverd aan de grillen van de natuur. Ik vind het in ieder geval heel leuk om te doen. En dat het aanslaat bij het publiek, dat is de kroon op mijn werk. Het is toch mooi als een restaurantketen contact met je zoekt dat ze je wijn willen hebben?”