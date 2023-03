Geen Arriva-treinen in Groningen als gevolg van staking

nieuws

Foto Andor Heij. Trein Arriva

De treinen van Arriva in Groningen rijden dinsdag niet. Volgens de vervoerder kon het bedrijf de dienstregeling niet rond krijgen met het werkwillige personeel.

“Het bleek niet haalbaar om met het aantal werkwilligen op zo’n korte termijn een passende dienstregeling te rijden”, schrijft Arriva. De vervoerder slaagde er wel in om de snelbus tussen Groningen en Leer te laten rijden.

De verwachting is dat komende donderdag ook geen treinen rijden in Groningen. De staking van dinsdag wisselt de stakingen bij chauffeurs van Qbuzz af. Woensdag en vrijdag rijden de bussen in Groningen niet. De werknemers van beide vervoerders willen allemaal een betere cao, waarin de werkdruk wordt verlaagd en meer wordt betaald.