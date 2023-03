Gea’s Weggeefwinkel dringend op zoek naar producten en vrijwilligers: “Situatie armoede is erger dan je denkt”

nieuws

Foto: Gea's Weggeefwinkel

Gea’s Weggeefwinkel aan de Metaallaan in Vinkhuizen is dringend op zoek naar houdbare producten en kleding. Ook zoekt men vrijwilligers die in de winkel bij kunnen springen. De laatste tijd merkt men dat het drukker en drukker wordt.

“De situatie qua armoede in Groningen is erger dan je denkt”, vertelt Gea van de weggeefwinkel. “Ik ben drie middagen in de week open, en ik heb gemiddeld per dag vijftien tot twintig nieuwe inschrijvingen. Het gaat om mensen die niet meer langer rond kunnen komen en noodgedwongen een beroep doen op mij. En daar zitten tegenwoordig ook mensen tussen die een baan hebben. Die gewoon ’s ochtends de deur uit gaan, naar hun werk gaan, maar desondanks niet meer rond kunnen komen. De situatie is heel erg zorgelijk.”

Over de hele linie neemt de vraag toe

Gea’s Weggeefwinkel is niet de eerste organisatie die aan de bel trekt. Afgelopen week meldde Voedselbank Groningen dat zij eveneens een stijging zien in het aantal klanten en dat ze ook constateren dat het magazijn leger en leger raakt. Daarbij is er vooral een groot tekort aan producten die tot de schijf van vijf behoren. Ook is het drukker bij kledingbank De Zeecontainer. Ook daar komen meer mensen langs, waarbij er een tekort is aan kleding, en voor mannenkleding in het bijzonder. Gea van de Weggeefwinkel: “Ik heb toevallig jullie tv-reportages hierover gezien. En het is een identiek beeld. Wat zij zeggen, dat geldt ook voor mij.”

“Veel mensen weten niet dat wij er zijn”

Bij Gea’s Weggeefwinkel denkt men ook dat de toeloop nog groter kan zijn: “De aandacht voor dit probleem mag echt groter zijn. Wij denken ook dat we niet iedereen bereiken die we zouden moeten bereiken. Veel mensen weten niet dat wij er zijn. Of er wordt gedacht dat er bepaalde voorwaarden gelden. Een mooi voorbeeld is dat hier in het gebouw waar wij zitten, Magma, drie keer per week brood wordt uitgedeeld. Dat raakt op de dag zelf niet op, waarop wij het in onze vriezer leggen. De volgende dag, wanneer wij onze deuren openen, is het binnen een oogwenk allemaal opgehaald. Bij ons is iedereen welkom. Als mensen hier naar binnenstappen dan kijk ik niet naar een loonstrookje. Daar mag echt meer aandacht voor komen.”

“Op zoek naar giften, donaties en vrijwilligers”

Meer klanten betekent ook een grotere vraag naar producten. “Als we hier in de winkel houdbare levensmiddelen of wc-papier hebben staan, dan is het binnen een oogwenk weg. En dan ben ik ook nog streng door te zeggen maximaal één artikel per klant. Zulke producten kunnen we dan ook heel goed gebruiken. Mensen die ons zouden willen helpen met giften of donaties, die zouden wij zeer dankbaar zijn. En dat geldt ook voor herenkleding. Ook dat is erg welkom. En vrijwilligers. Momenteel hebben we acht mensen die hier aan de slag zijn, maar dat zijn eigenlijk te weinig.”

“Een structurele bijdrage zou fijn zijn”

Voor Gea is het duidelijk dat er gekeken moet worden naar een structurele oplossing: “Er zijn geweldige initiatieven in de stad waarmee mensen echt geholpen worden. Maar die initiatieven zijn afhankelijk van giften. Die komen gelukkig ook binnen. Maar in deze huidige situatie zou een structurele bijdrage ook fijn zijn. Dat je zekerheid kunt bieden aan je klanten. Dat je aan een bepaalde basis kunt voldoen. De politiek kan daar misschien een rol in spelen, door een vergoeding beschikbaar te stellen. Maar de sleutel ligt wellicht wel in de samenleving. Samen als maatschappij kunnen we werken aan een goede oplossing. Door donaties, door giften, of door vrijwilligerswerk. Eén keer in de maand zijn hier kappers aanwezig om klanten te knippen. We zijn op dit moment druk op zoek naar een vrouwenkapper. Die hebben we niet.”

“Einde niet in zicht”

Wat betreft de toekomst maakt men bij Gea’s Weggeefwinkel zich zorgen: “We hebben het over een zorgelijke ontwikkeling die steeds meer mensen raakt. De armoede raakt steeds meer mensen. Het wordt alsmaar drukker en drukker. En mijn inschatting is dat het einde nog lang niet in zicht is.” Meer informatie over Gea’s Weggeefwinkel vind je op deze website.