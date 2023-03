GBB over latere reactie kabinet op gaswinningsrapport: “Bang dat het aan de aandacht ontglipt”

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Doordat het kabinet later met een reactie gaat komen op het gaswinningsrapport is de Groninger Bodem Beweging bang dat het onderwerp in Den Haag in de vergetelheid raakt.

Daarmee reageert de GBB op de reactie van staatssecretaris Hans Vijlbrief (D66) van Mijnbouw die vrijdag bekendmaakte dat het kabinet niet uiterlijk eind april maar ergens in mei gaat komen met een officiële reactie op het gaswinningsrapport. Vijlbrief liet in dezelfde reactie weten dat hij de komende tijd met inwoners, organisaties en bestuurders wil gaan inventariseren hoe volgens hen het kabinet moet reageren op het rapport van de parlementaire enquêtecommissie.

Groninger Bodem Beweging: “IJzer smeden als het heet is”

Coert Fossen is voorzitter van de Groninger Bodem Beweging: “Wat er nu gedaan is, is dat de reactie van het kabinet over het kamerdebat heen wordt getild. De reactie zou eerst in april komen, maar vindt nu plaats na het meireces. Of ik dat jammer vind? Ja. Je moet het ijzer smeden als het heet is. Hier in Groningen vinden we dit een heel belangrijk onderwerp, maar de wereld in Den Haag is heel vluchtig. Vandaag gaat het hier over, en morgen is het vizier weer ergens anders op gericht. Het idee is dat als je het maar lang genoeg uitstelt, dat het daardoor aan de aandacht ontglipt. Wij zullen er alles aan doen om het onderwerp wel in het vizier te houden.”

Politieke reactie

Afgelopen woensdag kwam de Groningse politiek met een reactie op het gaswinningsrapport. Zij eisen dat Groningers recht wordt gedaan. Uiterlijk in september moet er een plan van aanpak komen voor schadeafhandeling, versterking en perspectief voor de regio. Premier Mark Rutte (VVD) heeft vrijdag laten weten dat het kabinet naar alle waarschijnlijkheid een groot deel van de aanbevelingen zal opvolgen.